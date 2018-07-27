Си Цзиньпин принял участие в диалоге лидеров в формате «БРИКС плюс»

Йоханнесбург , 27 июля / Синьхуа / — В Йоханнесбурге / ЮАР / сегодня состоялся диалог лидеров в формате " БРИКС плюс". Участники диалога совместно обсудили крупные планы международного сотрудничества в целях развития и сотрудничества «Юг-Юг», достигли обширных консенсусов. Председатель КНР Си Цзиньпин принял участие в диалоге и выступил на нем.

Си Цзиньпин отметил, что мир сегодня переживает период масштабного развития, изменений и упорядочения, страны с нарождающимся рынком и развивающиеся страны сталкиваются с общими шансами и вызовами. Все большую важность приобретает усиление сплоченности и сотрудничества между странами с нарождающимся рынком и развивающимися странами.

Во-первых, необходимо расширять сотрудничество «БРИКС плюс», совместно углубляя взаимовыгодные партнерские отношения.

Во-вторых, необходимо расширять сотрудничество «БРИКС плюс», совместно выявляя новый движущий потенциал развития.

В-третьих, необходимо расширять сотрудничество «БРИКС плюс», совместно создавая благоприятные внешние условия. Сторонам необходимо совместно отстаивать многостороннюю торговую систему, строить мировую экономику открытого типа, продолжать содействовать реформированию управления глобальной экономикой, наращивать представительство и право голоса стран с нарождающимся рынком и развивающихся стран.

В-четвертых, необходимо расширять сотрудничество «БРИКС плюс», совместно формируя новый тип международных отношений. Сторонам необходимо решительно отстаивать мультилатерализм, содействовать развитию международного порядка в сторону большей справедливости и рациональности.

Си Цзиньпин подчеркнул, что сторонам необходимо использовать нынешний диалог в качестве возможности для всемерного углубления отношений партнерства между странами БРИКС и африканскими странами. Китай и Африка неизменно являются хорошими друзьями, партнерами и братьями. В сентябре этого года китайская сторона совместно с африканской стороной проведет пекинский саммит Форума по китайско-африканскому сотрудничеству. Си Цзиньпин сообщил, что рассчитывает на встречу с африканскими лидерами в Пекине, чтобы придать новые движущие силы отношениям всеобъемлющего стратегического сотрудничества и партнерства Китая и Африки.

Си Цзиньпин подчеркнул, что социализм с китайской спецификой вступил в новую эру, в то же время статус Китая в качестве крупнейшей развивающейся страны мира неизменен. Сторонам необходимо использовать сотрудничество в формате «БРИКС плюс» в качестве площадки, сплотить все силы, рука об руку содействовать достижению еще больших успехов в совместном развитии стран с нарождающимся рынком и развивающихся стран.

Другие принявшие участие в диалоге лидеры одобрили то, что руководители стран БРИКС в Йоханнесбурге продолжили, как и на саммите в Сямэне, проведение диалога в формате «БРИКС плюс». Они назвали это воплощением инклюзивности сотрудничества в рамках БРИКС. Все участники выразили мнение, что в текущей обстановке, особенно перед лицом вызовов со стороны усиления унилатерализма и протекционизма, необходимо углублять сплоченность и взаимодействие между странами с нарождающимся рынком и развивающимися странами, содействовать развитию отношений сотрудничества и партнерства между странами БРИКС и Африкой, повышать уровень практического сотрудничества во всех сферах, совместно выступать против унилатерализма и протекционизма, реализовывать инклюзивный рост и устойчивое развитие, увеличивать благосостояние народов всех стран.