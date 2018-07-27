Ещё
В МИД РФ призвали США «не повторять ошибки прошлого»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В МИД РФ призвали США «не повторять ошибки прошлого» 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В Министерстве иностранных дел России выразили обеспокоенность в связи с отдельными пунктами проекта оборонного бюджета Штатов на 2019 год.
"Как представляется, на фоне поручения президента США Д. Трампа о выводе военно-космических сил из состава ВВС в отдельный вид вооруженных сил США подготовка к созданию космической группировки ПРО является еще одним шагом по пути реализации задачи по обеспечению «американского доминирования в космосе», — говорится в заявлении Департамента информации и печати российского МИД, комментируя положения одобренного Палатой представителей Конгресса США законопроекта «О предельных расходах на национальную оборону в 2019 финансовом году».
В российском дипведомстве подчеркнули, что подобные действия Вашингтона «не способствуют конструктивности диалога по вопросам стратегической стабильности». Как отмечено в документе, шаги Белого Дома, направленные на достижения превосходства всегда вели к росту международной напряженности.
"Призываем американскую сторону проявить благоразумие и не повторять ошибки прошлого, — говорится в заявлении. — Рассчитываем на то, что Вашингтон все-таки откажется от шагов, оказывающих самое негативное влияние на состояние международной безопасности…"
Российская Газета: последние новости
Россияне одновременно увидят противостояние Марса и затмение Луны Леонид Поляков: Госдума уходит на каникулы с солидным багажом достижений Расписание поездов на вокзалах будет показано по местному времени
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поклонская жестко ответила Пушкиной и Родниной932
Шутка Путина на БРИКС и другие события дня28
Прояснилась ситуация с ранением Захарченко35
Украинский школьный учебник поразил пользователей Сети466
Трудовые книжки попадут под запрет104
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Азия
04:50
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Экономика Другое
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
05:34
Россияне увидят историческое затмение
Наука Статьи
02:25
Цымбалюк-Романовская выступила с дерзким заявлением
Шоу-бизнес
00:40
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать
Шоу-бизнес
01:19
Россиян могут лишить права на выезд
Политика Личный счет
03:04
Путин пригласил Трампа в Москву
Политика
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение