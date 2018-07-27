В МИД РФ призвали США «не повторять ошибки прошлого»

Министерстве иностранных дел России выразили обеспокоенность в связи с отдельными пунктами проекта оборонного бюджета Штатов на 2019 год.

"Как представляется, на фоне поручения президента США Д. Трампа о выводе военно-космических сил из состава ВВС в отдельный вид вооруженных сил США подготовка к созданию космической группировки ПРО является еще одним шагом по пути реализации задачи по обеспечению «американского доминирования в космосе», — говорится в заявлении Департамента информации и печати российского МИД, комментируя положения одобренного Палатой представителей Конгресса США законопроекта «О предельных расходах на национальную оборону в 2019 финансовом году».

В российском дипведомстве подчеркнули, что подобные действия Вашингтона «не способствуют конструктивности диалога по вопросам стратегической стабильности». Как отмечено в документе, шаги Белого Дома, направленные на достижения превосходства всегда вели к росту международной напряженности.

"Призываем американскую сторону проявить благоразумие и не повторять ошибки прошлого, — говорится в заявлении. — Рассчитываем на то, что Вашингтон все-таки откажется от шагов, оказывающих самое негативное влияние на состояние международной безопасности…"