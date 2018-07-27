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США выразили благодарность Узбекистану за усилия по продвижению мира в Афганистане
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США выразили благодарность Узбекистану за усилия по продвижению мира в Афганистане 

ТАСС 1 час назад
ВАШИНГТОН, 27 июля. /ТАСС/. США высоко оценивают усилия Узбекистана, направленные на обеспечение общенационального примирения в Афганистане. Это подчеркнул на состоявшейся в пятницу в Вашингтоне встрече с министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан.
Как сообщила начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт, переговоры Камилова и Салливана состоялись на полях международной министерской встречи по вопросам обеспечения свободы вероисповедания, которая прошла в американской столице.
Салливан и Камилов «обсудили приверженность Узбекистана религиозной свободе под руководством президента [Шавката] Мирзиеёва, а также недавние шаги», сделанные Ташкентом в целях улучшения ситуации в республике в этой сфере, отметила Науэрт. Кроме того, по ее словам, Салливан заявил, что в Узбекистане наблюдается прогресс в обеспечении прав трудящихся и прав человека в целом. При этом первый заместитель главы внешнеполитического ведомства США выразил мнение, что «еще остается работа, связанная с тем, чтобы институционно закрепить реформу» в правозащитной области, начатую властями Узбекистана, уточнила Науэрт.
Наконец, добавила она, Салливан от лица администрации США поблагодарил правительство Узбекистана за его «лидерство в регионе, а также усилия по продвижению мирного процесса в Афганистане» и поддержке народа этой южноазиатской страны.
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