США выразили благодарность Узбекистану за усилия по продвижению мира в Афганистане

ВАШИНГТОН, 27 июля. / ТАСС /. США высоко оценивают усилия Узбекистана , направленные на обеспечение общенационального примирения в Афганистане . Это подчеркнул на состоявшейся в пятницу в Вашингтоне встрече с министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан

Как сообщила начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт, переговоры Камилова и Салливана состоялись на полях международной министерской встречи по вопросам обеспечения свободы вероисповедания, которая прошла в американской столице.

Салливан и Камилов «обсудили приверженность Узбекистана религиозной свободе под руководством президента [Шавката] Мирзиеёва, а также недавние шаги», сделанные Ташкентом в целях улучшения ситуации в республике в этой сфере, отметила Науэрт. Кроме того, по ее словам, Салливан заявил, что в Узбекистане наблюдается прогресс в обеспечении прав трудящихся и прав человека в целом. При этом первый заместитель главы внешнеполитического ведомства США выразил мнение, что «еще остается работа, связанная с тем, чтобы институционно закрепить реформу» в правозащитной области, начатую властями Узбекистана, уточнила Науэрт.