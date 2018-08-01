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Более 70 засад провел штаб по борьбе со свалками на севере Подмосковья
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Более 70 засад провел штаб по борьбе со свалками на севере Подмосковья 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В рамках работы штаба по борьбе со свалками на севере Подмосковья Госадмтехнадзор Московской области, административные комиссии и ГИБДД провели более 70 операций «Засада», по итогам которых привлекли к ответственности тех, кто оставляет пакеты с мусором в неустановленных местах, сообщила в среду руководитель надзорного ведомства Татьяна Витушева.
Главный государственный административно-технический инспектор региона Татьяна Витушева рассказала о способах борьбы с мусором.
«Один из них — «Засада», направленная на привлечение к ответственности лиц, сбрасывающих мусор в неустановленных местах, и пресечение сброса мусора. В рамках работы штаба на севере области Госадмтехнадзором, административными комиссиями и ГИБДД проведена 71 «Засада», по итогам которых не только привлечены к ответственности граждане, оставлявшие пакеты и мешки с мусором в неустановленных местах, но и предотвращен сброс свыше 250 кубометров мусора», — сказала Витушева.
По ее словам, чтобы не появлялись новые свалки, необходимо наладить сбор и вывоз мусора, особенно в садоводческих товариществах и частном секторе.
«Сделать это можно только одним способом: перезаключая договора на вывоз мусора. Среди северных муниципалитетов в лучшую сторону отмечаю Долгопрудный, Дубну, Ивантеевку, Клин, Королев, Лобню, Мытищи, Химки. Здесь показатель перезаключения договоров находится на уровне 80-100%», — отметила Витушева.
Она добавила, что действенным инструментом в организации подобной работы, а также для наведения чистоты и порядка стали административные комиссии, созданные по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в каждом муниципалитете.
«В целом с начала работы штаба комиссии уже вынесли более 2,5 тысяч постановлений за нарушения чистоты на сумму более 6 миллионов рублей», — пояснила Витушева.
Она также напомнила, что к полномочиям комиссий отнесены не только проведение надзорной деятельности, но и проверка наличия договоров в СНТ и у частных домовладельцев, а также организация и проведение профилактических мероприятий.
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