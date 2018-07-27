Инвалиды в Северной Осетии смогут дистанционно обучиться веб-дизайну и программированию

ВЛАДИКАВКАЗ , 27 июля. / ТАСС /. Жители Северной Осетии с ограниченными возможностями здоровья смогут пройти бесплатные дистанционные компьютерные курсы. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба занятости населения республики.

"Бесплатные дистанционные образовательные компьютерные курсы по обучению современным информационным технологиям разработаны для жителей республики с ограниченными возможностями здоровья", — говорится в сообщении.

В список учебных курсов программы вошли: веб-дизайн, компьютерная графика, платформа «1C: Предприятие», офисные технологии, программирование. Период обучения составит три месяца — с 1 сентября по 30 ноября.