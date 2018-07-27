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Инвалиды в Северной Осетии смогут дистанционно обучиться веб-дизайну и программированию
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Инвалиды в Северной Осетии смогут дистанционно обучиться веб-дизайну и программированию 

ТАСС 1 час назад
ВЛАДИКАВКАЗ, 27 июля. /ТАСС/. Жители Северной Осетии с ограниченными возможностями здоровья смогут пройти бесплатные дистанционные компьютерные курсы. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба занятости населения республики.
"Бесплатные дистанционные образовательные компьютерные курсы по обучению современным информационным технологиям разработаны для жителей республики с ограниченными возможностями здоровья", — говорится в сообщении.
В список учебных курсов программы вошли: веб-дизайн, компьютерная графика, платформа «1C: Предприятие», офисные технологии, программирование. Период обучения составит три месяца — с 1 сентября по 30 ноября.
Курсы будут проводиться московским центром компьютерных технологий в рамках деятельности региональной общественной организации инвалидов «Стратегия» при содействии факультета вычислительной математики МГУ.
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