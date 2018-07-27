Пельш рассказал, как лучше снести лобное место «Дома-2»

Музыкант и телеведущий Валдис Пельш специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей. Топ-1: Россияне смогут самое продолжительное полное затмение Луны в XXI веке Валдис Пельш: Сегодня, 27 июля, россияне смогут увидеть необычайно редкое астрономическое явление — самое продолжительное полное затмение Луны в XXI веке. При удачных погодных условиях наблюдать его можно будет невооруженным глазом практически на всей территории России

Домодедово, Есть одна проблема, уважаемые москвичи! Судя по погоде, а вы сейчас просто посмотрите на небо и со мной согласитесь, нам сегодня ничего не светит. Поэтому бегом в Шереметьево Внуково (говорят, Быково еще работает). Берем билет на любой рейс, чтобы оказаться на высоте 10-11 тыс. метров приблизительно во время затмения, и наслаждаемся. Потом возвращаемся домой, проклинаем московскую туманную и облачную погоду, но, при этом, понимаем, что мы одухотворились.

Топ-2: Съемочную площадку «Дома-2» хотят снести Валдис Пельш: Съемочную площадку «Дома-2» хотят снести. Там будет трамвайная остановка. Власти Москвы уже пообещали найти для проекта новую площадку.

Ну в данном случае, речь идет не обо всей съёмочной площадке, то есть — не о домиках, куда заселяются участники, а о лобном месте. Уважаемое правительство Москвы! У меня к вам большая просьба. Когда будете выбирать экскаваторщика, который огромной чугунной «бабой» будет сносить лобное место, возьмите, пожалуйста, косоглазого, а! Несколько лишних взмахов, и наше телевидение станет лучше, добрее и чище.

Топ-3: В США библиотекарь за 20 лет наворовал книг на 8 миллионов долларов Валдис Пельш: В США библиотекарь за 20 лет наворовал книг на 8 миллионов долларов. Главной пропажей оказалась работа учёного Исаака Ньютона стоимостью 900 тысяч долларов.

А я не удивлен! Точнее, наоборот, удивлен, что он украл так мало. Дело в том, что в Америке книги не читают. Знаете, мой приятель с семьей переехал в США вместе с семьёй (это было в девяностых), и его дочка пошла в местную школу. В библиотеке она узнала, что за чтение книг дают талоны на колу и гамбургеры! Все, проблема питания в семье была решена. Более того, она была чуть ли не единственной посетительницей библиотеки. Так что, товарищ, за 20 лет вы могли натырить гораздо больше книг!

Топ-4: Facebook забанил обнажённые портреты Рубенса Валдис Пельш: Facebook забанил обнажённые портреты Рубенса. В ответ активисты прикинулись «инспекторами соцсети» и пришли в музей. Там они начали спрашивать у посетителей, есть ли у них аккаунт в социальной сети. Если активисты получали положительный ответ, то запрещали посетителям смотреть на обнажённые портреты — закрывали им глаза и отводили к пейзажам, а также другим «безопасным» полотнам.

Я бы на месте этих активистов пошел бы дальше. Если человек говорит, что у меня нет аккаунта в социальных сетях, то активистам самим стоило бы обнажиться перед ним. Таким образом они наделали бы гораздо больше шума и привлекли бы гораздо больше внимания.

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