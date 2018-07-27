МИД России прокомментировал одобренный Палатой представителей США проект оборонного бюджета

Заявление опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства

По мнению МИД, установка США на применение силы в космосе не способствует конструктивности диалога по вопросам стратегической стабильности.

«Такие действия американских законодателей отнюдь не способствуют конструктивности диалога по вопросам стратегической стабильности, а также созданию благоприятной атмосферы в рамках обзорного процесса по дестабилизирующему воздействию на стратегическую стабильность и международную безопасность», — говорится в сообщении.

В МИД отметили, что внимательным образом отслеживают устремления США и тщательно анализируют возможные последствия.

В ведомстве также выразили надежду на то, что здравый смысл возобладает и в США.

«Рассчитываем на то, что Вашингтон всё-таки откажется от шагов, оказывающих самое негативное влияние на состояние международной безопасности, и поддержит не только на словах, но и на практике усилия ответственных государств, направленные на реальное укрепление международной безопасности и стратегической стабильности», — заявили в МИД.

Ранее Палата представителей США проголосовала за проект оборонного бюджета объемом в $716 млрд

24 июля, согласно отчётам комитетов по вооружённым силам сената и палаты представителей, стало известно о намерении США продлить запрет на сотрудничество между американским и российским министерствами обороны.