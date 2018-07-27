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Полцарства за коня: земля Гессен выплатит фермеру €773 тыс. за реликвию из огорода
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Полцарства за коня: земля Гессен выплатит фермеру €773 тыс. за реликвию из огорода 

Мир24 1 час назад
Федеральная земля Гессен в Германии должна простому фермеру 773 тысячи евро. Решение о выплате принял суд после того, как на участке мужчины в 2009 году археологи нашли бронзовую голову лошади времен Римской империи, сообщает Hessenschau.
Согласно закону, собственник «счастливого» участка мог претендовать на половину стоимости древнего артефакта, и власти, недолго думая, предложили фермеру 48 тысяч евро. Землевладелец обиделся на такую «подачку» и подал в суд.
Находка оказалась более дорогой, чем представлялось изначально. Специально приглашенные эксперты оценили 14-килограммовую голову лошади, которая является частью конной статуи времен императора Августа, в почти полтора миллиона евро.
Учитывая это, 27 июля суд вынес решение — выплатить фермеру около миллиона. А министерство науки Гессена заявило, что после обоснования вынесенного решения, земля постарается его оспорить в высшем земельном суде Франкфурта.
Кстати, необычную находку сделали в древнем индийском храме. На стене постройки, которой насчитывается около двух тысяч лет назад, обнаружили барельеф с изображением современного велосипеда.
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