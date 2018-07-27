Чебоксары чуть не остались без общественного транспорта

По информации местных Telegram-каналов, Чебоксары из-за кризисной ситуации на «Чувашавтотрансе» едва не остались без общественного транспорта. По информации авторов публикаций, предприятие поставила властей города перед фактом — перевозки прекращены.

Комментарий: да, так случилось

«Да, так случилось, и сложилась следующая ситуация. В Чебоксарах предприятие «Чувашавтотранс» осуществляло перевозки по 16 маршрутам и в связи с тяжелым финансовым положением с 20 июля прекратило эту деятельность.

С момента уведомления администрации предприятие было обязано осуществлять перевозки в течение 90 дней. Тем не менее, при получении уведомления администрацией города Чебоксары совместно с Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики были приняты незамедлительные меры по решению данной проблемы.

Администрация города объявила прием заявок на право осуществления регулярных перевозок по муниципальным маршрутам и обеспечила транспортное обслуживание по указанным маршрутам другими перевозчиками. В настоящее время осуществляются перевозки по всем маршрутам, ведется мониторинг по осуществлению перевозок, контролируются интервалы движения, количество автобусов, стоимость проезда», — пояснили изданию в пресс-службе администрации Чебоксар.