Чебоксары чуть не остались без общественного транспорта 

По информации местных Telegram-каналов, Чебоксары из-за кризисной ситуации на «Чувашавтотрансе» едва не остались без общественного транспорта. По информации авторов публикаций, предприятие поставила властей города перед фактом — перевозки прекращены.
Комментарий: да, так случилось
«Да, так случилось, и сложилась следующая ситуация. В Чебоксарах предприятие «Чувашавтотранс» осуществляло перевозки по 16 маршрутам и в связи с тяжелым финансовым положением с 20 июля прекратило эту деятельность.
С момента уведомления администрации предприятие было обязано осуществлять перевозки в течение 90 дней. Тем не менее, при получении уведомления администрацией города Чебоксары совместно с Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики были приняты незамедлительные меры по решению данной проблемы.
Администрация города объявила прием заявок на право осуществления регулярных перевозок по муниципальным маршрутам и обеспечила транспортное обслуживание по указанным маршрутам другими перевозчиками. В настоящее время осуществляются перевозки по всем маршрутам, ведется мониторинг по осуществлению перевозок, контролируются интервалы движения, количество автобусов, стоимость проезда», — пояснили изданию в пресс-службе администрации Чебоксар.
Кстати, «ФедералПресс» удалось поговорить с несколькими жителями города, которые регулярно пользуются общественным транспортом. По их словам, о сложившейся ситуации они узнали из СМИ. На себе трудности с перевозками чебоксарцы не ощутили.
Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин