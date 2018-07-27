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Польша отказалась от постройки забора на восточной границе для борьбы с АЧС
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Польша отказалась от постройки забора на восточной границе для борьбы с АЧС 

ТАСС 1 час назад
ВАРШАВА, 27 июля. /ТАСС/. Власти Польши отказались от концепции строительства заграждения на восточной границе страны, которое планировалось создать для борьбы с распространением африканской чумы свиней (АЧС). Об этом заявил в пятницу журналистам министр сельского хозяйства и развития сельской местности Польши Ян Ардановский.
"Забор неэффективен. Мы получили мнение Европейского агентства по безопасности продуктов питания, которое заявило, что такие длинные заборы — а наш должен был быть 1120 км в длину — не работают", — сказал министр.
По его словам, освободившиеся в результате отказа от строительства заграждения средства будут направлены на повышение биологической безопасности. «Я также открыт для помощи охотничьим клубам, особенно в приграничной зоне», — добавил Ардановский.
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