Польша отказалась от постройки забора на восточной границе для борьбы с АЧС

ВАРШАВА , 27 июля. / ТАСС /. Власти Польши отказались от концепции строительства заграждения на восточной границе страны, которое планировалось создать для борьбы с распространением африканской чумы свиней (АЧС). Об этом заявил в пятницу журналистам министр сельского хозяйства и развития сельской местности Польши Ян Ардановский.

"Забор неэффективен. Мы получили мнение Европейского агентства по безопасности продуктов питания, которое заявило, что такие длинные заборы — а наш должен был быть 1120 км в длину — не работают", — сказал министр.

По его словам, освободившиеся в результате отказа от строительства заграждения средства будут направлены на повышение биологической безопасности. «Я также открыт для помощи охотничьим клубам, особенно в приграничной зоне», — добавил Ардановский.