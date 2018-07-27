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Грубая пластика груди изуродовала и едва не лишила жизни тайскую поп-звезду
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Грубая пластика груди изуродовала и едва не лишила жизни тайскую поп-звезду 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Тайская поп-звезда Джинаран «Мэй» Китпрасарн судится с одной из южнокорейских клиник пластической хирургии после того, как маммопластика едва не стоила ей жизни.
В декабре 2017 года Мэй обратилась в больницу в Сеуле, желая увеличить грудь. Однако что-то пошло не так: во время процедуры ей занесли инфекцию, и жертва пластики отправилась в реанимацию со всего 10% шансов на выживание. Сейчас она пытается отсудить у клиники $600 тыс., и ей есть за что просить эти деньги. После нескольких мучительных хирургических вмешательств певица осталась почти без груди, ее тело изуродовано, а руки Мэй почти не поднимаются. Вот такой она была раньше:
А с таким телом ее оставила неудачная операция:
— цитирует девушку портал NextShark. Полного выздоровления не предвидится: скорее всего мечтающая о материнстве звезда не сможет кормить грудью.
— делится Мэй. По словам адвоката певицы, судиться она намерена не только с роковой клиникой, но и с государством, допускающим работу неквалифицированных специалистов в клиниках пластической хирургии.
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Фото:Instagram
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