Грубая пластика груди изуродовала и едва не лишила жизни тайскую поп-звезду

Тайская поп-звезда Джинаран «Мэй» Китпрасарн судится с одной из южнокорейских клиник пластической хирургии после того, как маммопластика едва не стоила ей жизни.

В декабре 2017 года Мэй обратилась в больницу в Сеуле , желая увеличить грудь. Однако что-то пошло не так: во время процедуры ей занесли инфекцию, и жертва пластики отправилась в реанимацию со всего 10% шансов на выживание. Сейчас она пытается отсудить у клиники $600 тыс., и ей есть за что просить эти деньги. После нескольких мучительных хирургических вмешательств певица осталась почти без груди, ее тело изуродовано, а руки Мэй почти не поднимаются. Вот такой она была раньше:

А с таким телом ее оставила неудачная операция:

— цитирует девушку портал NextShark. Полного выздоровления не предвидится: скорее всего мечтающая о материнстве звезда не сможет кормить грудью.

— делится Мэй. По словам адвоката певицы, судиться она намерена не только с роковой клиникой, но и с государством, допускающим работу неквалифицированных специалистов в клиниках пластической хирургии.

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Фото:Instagram