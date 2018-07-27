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«Звездные войны»: США решили доминировать в космосе
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«Звездные войны»: США решили доминировать в космосе 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В Москве обратили внимание на одобренный Палатой представителей Конгресса проект оборонного бюджета на 2019 год и отмечают, что этот документ подтверждает стремление Вашингтона к военному доминированию в космосе.
Как передает «Интерфакс», министерство иностранных дел России выступило с заявлением, в котором отмечается, что предыдущие попытки Вашингтона обеспечить себе превосходство в военной сфере неизменно заканчивались ростом международной напряжённости и новыми витками гонки вооружений.
На Смоленской площади предостерегли Белый дом от повторений ошибок прошлого, напомнив, что ядерная гонка между двумя сверхдержавами в прошлом имела для всей планеты весьма пагубные последствия, с последствиями которых мировое сообщества до сих пор не может справиться.
По мнению профессора российской Академии военных наук Сергея Судакова, решение палаты представителей Конгресса США приняла о развертыванию в космосе систем слежения и перехвата баллистических ракет является попыткой Америки втянуть Россию в очередную гонку вооружений и «Звездные войны».
Об этом эксперт рассказал РИА Новости, подчеркнув, что США вышли в одностороннем порядке в 2002 году из соглашения по ПРО специально для того, чтобы иметь возможность в будущем развернуть в космосе такую систему.
Судаков уверен, что РФ не повторит ошибок СССР, сосредоточившись на развитии гиперзвукового оружия, которое позволит нивелировать возможности американских космических перехватчиков.
В 1983 году тогдашний американский президент Рональд Рейган анонсировал создание стратегической оборонной инициативы, получившая неофициальное название «Звездные войны». Речь шла о программе размещения системы противоракетной обороны США в космосе, которая рассматривалась экспертами, как чрезвычайно затратная и недостижимая в перспективе ближайших десятилетий по причине отсутствия технологий.
После распада Советского Союза и окончания холодной войны, в 1993 году программа была свернута.
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