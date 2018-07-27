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Высокогорные села Куртатинского ущелья в Северной Осетии газифицируют до конца года
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Высокогорные села Куртатинского ущелья в Северной Осетии газифицируют до конца года 

«Это Кавказ» 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
В Северной Осетии газифицируют дома жителей высокогорных сел в Куртатинском ущелье. Газопровод проведут от селения Унал до поселка Верхний Фиагдон в Алагирском районе.
«В Северной Осетии завершилось строительство газопровода в поселке Верхний Фиагдон. Это позволит до конца года закончить газификацию высокогорных сел, расположенных в Куртатинском ущелье. Об этом говорилось на совещании главы республики Вячеслава Битарова с заместителем председателя правления ПАО «Газпром» Валерием Голубевым», — сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
По данным ТАСС, на газификацию горных сел Алагирского района «Газпром» выделил 540 млн рублей. Работы велись с осени прошлого года.
Как сообщалось ранее, в поселке находится единственная здравница в Северной Осетии, принимающая на лечение детей с заболеваниями органов дыхания.
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