Высокогорные села Куртатинского ущелья в Северной Осетии газифицируют до конца года

Северной Осетии газифицируют дома жителей высокогорных сел в Куртатинском ущелье. Газопровод проведут от селения Унал до поселка Верхний Фиагдон в Алагирском районе.

«В Северной Осетии завершилось строительство газопровода в поселке Верхний Фиагдон. Это позволит до конца года закончить газификацию высокогорных сел, расположенных в Куртатинском ущелье. Об этом говорилось на совещании главы республики Вячеслава Битарова с заместителем председателя правления ПАО «Газпром» Валерием Голубевым », — сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

По данным ТАСС, на газификацию горных сел Алагирского района «Газпром» выделил 540 млн рублей. Работы велись с осени прошлого года.

Как сообщалось ранее, в поселке находится единственная здравница в Северной Осетии, принимающая на лечение детей с заболеваниями органов дыхания.