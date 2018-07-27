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На Чукотке саперами ВВО снесено более 10 ветхих зданий
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На Чукотке саперами ВВО снесено более 10 ветхих зданий 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Для выполнения комплекса различных мероприятий по расчистке завалов и прокладке дорог военнослужащие используют экскаваторную технику и инженерные машины разграждения.
В Чукотском автономном округе военнослужащие сводных подразделений инженерного соединения Восточного военного округа продолжают выполнять мероприятия по обрушению и сносу ветхих зданий взрывным способом на территории бывшего военного городка «Западный».
Саперы проводят замеры каждого здания, производят расчет необходимого количества взрывчатых веществ, их закладку, прокладывают детонирующие шнуры.
Кроме того, для выполнения комплекса различных мероприятий по расчистке завалов и прокладке дорог военнослужащие используют экскаваторную технику и инженерную машину разграждения.
Уже снесено более 10 зданий.
Военным инженерам необходимо выполнить мероприятия по обрушению зданий методом подрыва на территории двух бывших военных городков –— «Западный» и «Восточный».
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