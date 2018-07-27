S&P подтвердило рейтинги ВЭБа 

МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный и краткосрочный рейтинги Внешэкономбанка (ВЭБа) в иностранной валюте на уровне «BBB-/A-3», в местной валюте на уровне «BBB/A-2» и установило стабильный прогноз по ним, говорится в сообщении агентства.
"Подтверждение отражает наше текущее мнение о ВЭБе как о структуре, связанной с государством, которая с очень высокой вероятностью может получить исключительную поддержку от правительства в случае финансовых трудностей", — указывается в сообщении.
Отмечается ключевая роль Внешэкономбанка как основного для России государственного института развития. Активы ВЭБа составляют 3,7% ВВП РФ.
"Правительство доказало, что будет обеспечивать своевременную поддержку ВЭБу при любых обстоятельствах, в том числе посредством ежегодного прямого вложения капитала (как в 2016-2018 годах), а также через бюджетные обязательства дальнейшего финансирования в 2019-2020 годах", — пишет агентство. Кроме того, указывается, что высокопоставленные чиновники правительства РФ и ЦБ подтвердили намерение поддерживать госкорпорацию и в условиях введения санкций США.