S&P подтвердило рейтинги ВЭБа

МОСКВА , 27 июл — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный и краткосрочный рейтинги Внешэкономбанка (ВЭБа) в иностранной валюте на уровне «BBB-/A-3», в местной валюте на уровне «BBB/A-2» и установило стабильный прогноз по ним, говорится в сообщении агентства.

"Подтверждение отражает наше текущее мнение о ВЭБе как о структуре, связанной с государством, которая с очень высокой вероятностью может получить исключительную поддержку от правительства в случае финансовых трудностей", — указывается в сообщении.

Отмечается ключевая роль Внешэкономбанка как основного для России государственного института развития. Активы ВЭБа составляют 3,7% ВВП РФ.