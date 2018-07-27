Уральцы отказались митинговать против пенсионной реформы 

Первый на Урале митинг против пенсионной реформы собрал в четыре раза меньше участников от числа, заявленного изначально организаторами. На акцию в Екатеринбурге пришли порядка ста человек, вместо предполагавшихся 450, передает Ura.ru.
Организаторы объяснили низкую явку протестующих тем, что министерство безопасности Свердловской области за несколько дней до митинга перенесло место его проведения на другую площадку.
На митинге пришли представители некоторых политических партий, в том числе секретарь горкома КПРФ Екатеринбурга Владимир Мухоморов. По итогам схода было решено направить открытое письмо президенту Российской Федерации Владимиру Путину.