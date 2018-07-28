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Митинги против изменения пенсионной системы на Урале прошли без нарушений
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Митинги против изменения пенсионной системы на Урале прошли без нарушений 

ТАСС 7 часов назад
Фото: Национальная Служба Новостей
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Полицейские не зарегистрировали нарушений на митингах против изменения пенсионной системы, которые в субботу прошли в городах в Уральском федеральном округе. Об этом сообщили в пресс-службах региональных управлений МВД.
"На митинг в Кургане пришло примерно 200 человек, нарушений общественного порядка допущено не было", — сообщила ТАСС старший референт отделения информации и общественных связей УМВД по Курганской области Анжелика Полунина.
По данным пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области, митинг в Екатеринбурге посетили около 2 тыс. человек, серьезных нарушений не выявлено. Аналогичная ситуация и в Челябинской области. По данным пресс-службы регионального Управления МВД, митинг в Челябинске посетило около 340 человек.
По данным замдиректора департамента общественных и внешних связей ХМАО-Югры Галины Липатовой, в регионе было согласовано 11 митингов. «Самый крупный насчитывал порядка 200 человек в Нягани, в Сургуте было порядка 150 человек, а в столице региона — Ханты-Мансийске около 40», — сказала она, отметив, что происшествий на митингах зафиксировано не было.
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