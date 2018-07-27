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На PC выйдет MMORPG Crowfall, в которой игрокам предстоит побороться за трон
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На PC выйдет MMORPG Crowfall, в которой игрокам предстоит побороться за трон 

VGTimes.Ru 51 минуту назад
Crowfall порадует игроков открытым миром и ролевой составляющей, кроме того, разработчики позиционируют данный проект как «симулятор борьбы за трон». Действие развернется в средневековой вселенной, где зло в виде Скверны уничтожает все на своем пути. Игрокам предстоит путешествовать по умирающим и новым мирам в образе Вечного ворона, чтобы разжиться богатством. Интересно то, что в каждом мире можно будет выбрать новую расу и класс.
Умирающие миры интересно исследовать, тем более, что там множество редких ресурсов, из которых можно создать нечто уникальное. Кроме того, именно в таких мирах самые массовые и жестокие сражения. Открытое нон-таргет ролевое PvP понравится любителям засад и грабежей, а также тем, кто просто любит помериться силой. Сражаться можно в одиночку, гильдиями или фракциями.
В собственных королевствах можно строить дома, торговые точки, замки и небольшие города. Ради веселья можно даже устраивать турниры. Кроме того, играя с друзьями можно вместе строить союзные королевства.
Также стали известны минимальные системные требования игры:
Альфа-тестирование пройдет уже этой зимой, а бета-тест ожидается в следующем году. Релиз Crowfall состоится во второй половине 2019 года.
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