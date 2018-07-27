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Ежегодно 80 тысяч человек будут проходить программы переобучения
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Ежегодно 80 тысяч человек будут проходить программы переобучения 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Программы обучения граждан старшего возраста будут проходить по 80 тысяч человек в год, заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин по завершении рабочей поездки в Псковскую область.
"В следующем году мы действительно предполагаем направить около 5 миллиардов рублей дополнительно. Решение, что эти программы будут финансироваться из федерального бюджета, уже принято", — приводятся слова министра в сообщении пресс-службы Минтруда России.
Топилин отметил, что также будет рассмотрен вопрос поддержки проекта Псковской области «Социальный городок» в рамках федеральных мероприятий по развитию долговременного ухода за пожилыми и инвалидами.
"Федеральный бюджет по возможности окажет поддержку, будем смотреть с точки зрения готовности объекта", — добавил он.
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