Представитель костромского губернатора в Совфеде стал лидером по количеству внесённых и принятых законопроектов

Рейтинг самых активных сенаторов составил РБК , проанализировав деятельность представителей регионов за две сессии. Возглавил список с 16 внесенными и 12 принятыми законами сенатор от администрации Костромской области — Николай Журавлев.

Внесен законопроект, который предлагает создать единую информационную систему проверки сведений об абоненте, что позволит избежать незаконного проведения операций с использованием мобильных устройств, исключить ошибочное взаимодействие кредиторов с клиентами по просроченной задолженности.

Принят закон, изменяющий процедуру перехода граждан из одного негосударственного пенсионного фонда в другой и предусматривающий информирование о возможных финансовых потерях при смене страховщика.

В 2017 году, например, таких потерь граждане понесли 33,9 млрд рублей. Это колоссальная сумма, связанная в основном с отсутствием должного информирования о том, что при досрочном уходе из НПФ граждане теряют свой инвестиционный доход. Закон обязывает информировать граждан о таком убытке и совершенствует саму процедуру замены страховщика, — отметил сенатор.

Еще одним законом была оптимизирована процедура инвестирования в объекты производства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции в рамках государственно-частного партнерства. Все это должно ускорить привлечение инвестиций в сельхозпроизводство и будет способствовать развитию и модернизации сельскохозяйственной отрасли, реализации импортозамещающих проектов.

Среди законопроектов — совершенствующие лицензирование и регулирование страховой деятельности, клиринговой деятельности, закон, вводящий механизм интерактивной удалённой идентификации клиентов кредитных организаций, изменения в КоАП, ужесточающие ответственность за хищение денежных средств с банковского счёта и электронных денежных средств.

Работа в регионе позволяет актуализировать повестку необходимых решений. Губернатор Костромской области Сергей Ситников стремится сам и заставляет всех своих подчиненных мгновенно реагировать на запросы граждан и проблемы, которые возникают при реализации законов в практической деятельности, на выявленные правовые пробелы. Взаимодействие с областной администрацией помогает возникновению не эфемерных идей, а реально необходимых решений, — прокомментировал итоги рейтинга Николай Журавлев.