Ещё
Представитель костромского губернатора в Совфеде стал лидером по количеству внесённых и принятых законопроектов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Представитель костромского губернатора в Совфеде стал лидером по количеству внесённых и принятых законопроектов 

k1news.ru 2 часа назад
Фото: k1news.ru
Активная работа члена Совета Федерации Николая Журавлева в регионе, взаимодействие с администрацией региона и губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым стали основой для разработки жизненных законопроектов, которые защищают интересы людей и продвигают экономические интересы региона. Николай Журавлев назван лидером по количеству внесённых и принятых законопроектов.
Рейтинг самых активных сенаторов составил РБК, проанализировав деятельность представителей регионов за две сессии. Возглавил список с 16 внесенными и 12 принятыми законами сенатор от администрации Костромской области — Николай Журавлев.
Внесен законопроект, который предлагает создать единую информационную систему проверки сведений об абоненте, что позволит избежать незаконного проведения операций с использованием мобильных устройств, исключить ошибочное взаимодействие кредиторов с клиентами по просроченной задолженности.
Принят закон, изменяющий процедуру перехода граждан из одного негосударственного пенсионного фонда в другой и предусматривающий информирование о возможных финансовых потерях при смене страховщика.
В 2017 году, например, таких потерь граждане понесли 33,9 млрд рублей. Это колоссальная сумма, связанная в основном с отсутствием должного информирования о том, что при досрочном уходе из НПФ граждане теряют свой инвестиционный доход. Закон обязывает информировать граждан о таком убытке и совершенствует саму процедуру замены страховщика, — отметил сенатор.
Еще одним законом была оптимизирована процедура инвестирования в объекты производства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции в рамках государственно-частного партнерства. Все это должно ускорить привлечение инвестиций в сельхозпроизводство и будет способствовать развитию и модернизации сельскохозяйственной отрасли, реализации импортозамещающих проектов.
Среди законопроектов — совершенствующие лицензирование и регулирование страховой деятельности, клиринговой деятельности, закон, вводящий механизм интерактивной удалённой идентификации клиентов кредитных организаций, изменения в КоАП, ужесточающие ответственность за хищение денежных средств с банковского счёта и электронных денежных средств.
Работа в регионе позволяет актуализировать повестку необходимых решений. Губернатор Костромской области Сергей Ситников стремится сам и заставляет всех своих подчиненных мгновенно реагировать на запросы граждан и проблемы, которые возникают при реализации законов в практической деятельности, на выявленные правовые пробелы. Взаимодействие с областной администрацией помогает возникновению не эфемерных идей, а реально необходимых решений, — прокомментировал итоги рейтинга Николай Журавлев.
k1news.ru: последние новости
В Костроме наркодилера заключили под стражу, чтобы он не давил на свидетелей Жители Костромской области оказались одними из самых умных по всей России В июле клещи продолжают кусать костромичей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поклонская жестко ответила Пушкиной и Родниной940
Шутка Путина на БРИКС и другие события дня28
Прояснилась ситуация с ранением Захарченко36
Трудовые книжки попадут под запрет106
Украинский школьный учебник поразил пользователей Сети467
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Азия
04:50
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Экономика Другое
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
05:34
Россияне увидят историческое затмение
Наука Статьи
02:25
Цымбалюк-Романовская выступила с дерзким заявлением
Шоу-бизнес
00:40
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать
Шоу-бизнес
01:19
Россиян могут лишить права на выезд
Политика Личный счет
03:04
Путин пригласил Трампа в Москву
Политика
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение