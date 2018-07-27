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Аллею лиственниц и можжевельника высадили в Челябинске
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Аллею лиственниц и можжевельника высадили в Челябинске 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Аллею из 33 лиственниц и можжевельника высадили на северо-западе Челябинска, рассказала «АиФ-Челябинск» региональный координатор всемирного проекта по проверке грамотности «Тотальный диктант» Зоя Костырева.
«Каждый год мы печатаем около 200 тыс. бланков для диктанта. Это примерно 30 деревьев. Компенсировать их природе решили здесь, в Челябинске. Надеемся, эта аллея станет местом притяжения студентов и преподавателей ЧелГУ, жителей окрестностей и будет напоминать, что скоро новый диктант, к которому пора готовиться», — отметила директор фонда «Тотальный диктант» Ольга Ребковец.
Возле каждого дерева активисты установили табличку с буквой русского алфавита и интересным фактом о языке, его исследователях или диктанте.
«Каждый год Тотальный диктант приобретает новые грани. Для меня он открыл ранее не известного мне автора — Гузель Яхину, — признался министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов, поучаствовавший в высадке деревьев. — Надеюсь, Челябинская область будет опорой не только для «Тотального», но и для других диктантов: географического, исторического… Ведь всё это в целом помогает продвигать образованность среди самых разных людей».
Подобрать растения, подходящие для челябинского климата, организаторам акции помогли участники челябинского проекта «Посади дерево». Их цель — сделать город зелёным, украсив его 100 тысячами деревьев. Для высадки в июле они посоветовали выбрать лиственницы и вертикальный можжевельник.
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