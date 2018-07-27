Беспилотники ЦВО подавили радиосеть условного противника в Оренбургской области

Также расчеты БЛА выполнили задачи по ведению воздушной и наземной разведки, постановке радиопомех и определению координат источников радиосигнала.

Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Центрального военного округа, используя беспилотные летательные аппараты «Орлан-10», подавили сотовую связь условного противника в Оренбургской области

В рамках проверки боевой готовности специалисты подразделений РЭБ на Тоцком полигоне отработали учебно-боевые задачи по поиску и подавлению радиоэлектронных средств с использованием комплекса «Леер-3». В его состав входит беспилотный летательный аппарат «Орлан-10», который способен блокировать GSM и GPS сигналы при помощи помех.

Также расчеты беспилотников выполнили задачи по ведению воздушной и наземной разведке, постановке радиопомех и определению координат источников радиосигнала условного противника.

В полевых занятиях приняли участие более 200 военнослужащих, было задействовано около 10 единиц военной и специальной техники.