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Беспилотники ЦВО подавили радиосеть условного противника в Оренбургской области
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Беспилотники ЦВО подавили радиосеть условного противника в Оренбургской области 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Также расчеты БЛА выполнили задачи по ведению воздушной и наземной разведки, постановке радиопомех и определению координат источников радиосигнала.
Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Центрального военного округа, используя беспилотные летательные аппараты «Орлан-10», подавили сотовую связь условного противника в Оренбургской области.
В рамках проверки боевой готовности специалисты подразделений РЭБ на Тоцком полигоне отработали учебно-боевые задачи по поиску и подавлению радиоэлектронных средств с использованием комплекса «Леер-3». В его состав входит беспилотный летательный аппарат «Орлан-10», который способен блокировать GSM и GPS сигналы при помощи помех.
Также расчеты беспилотников выполнили задачи по ведению воздушной и наземной разведке, постановке радиопомех и определению координат источников радиосигнала условного противника.
В полевых занятиях приняли участие более 200 военнослужащих, было задействовано около 10 единиц военной и специальной техники.
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