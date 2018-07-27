Бизнесмены Московской области получили более 67 тысяч патентов

В прошлом году было выдано значительно меньше за аналогичный период — на 11 733 патента, соответственно, в 2018 году выдали патентов в 1,2 раза больше.

Патентная система налогообложения способствует снижению административной нагрузки на бизнес и способствует его развитию и легализации.

Кроме того, если предприниматель зарегистрировался впервые, для него предусмотрены налоговые каникулы в форме нулевой ставки в течение первых двух лет работы. На территории Подмосковья в этом году уже выдали 3,14 тысячи таких патентов — в 1,2 раза больше, чем за такой же период в 2017 году.

Половину от общего числа патентов — свыше 33 тысяч — получили индивидуальные предприниматели, которые осуществляют розничную торговлю через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 50 квадратных метров. Бизнесмены, осуществляющие розничную торговлю через объекты стационарной торговой сети и не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, получили 2 тысячи 930 патентов.

Предприниматели, которые сдают в аренду земельные участки, жилые и нежилые помещения получили в первом полугодии 2018 года 4641 патент. На перевозку пассажиров выдали 1509 патентов. На оказание косметических и парикмахерских услуг выдали 2566 патентов, а 4459 получили бизнесмены, развивающие дело в сфере оказания автотранспортных услуг по перевозке грузов.