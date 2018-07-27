Ещё
Любимов обозначил приоритеты развития Рязанской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Любимов обозначил приоритеты развития Рязанской области 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
РЯЗАНЬ, 27 июл — РИА Новости. Привлечение инвестиций и высокотехнологичных корпораций — лидеров в своей отрасли — является приоритетом для Рязанской области, заявил в пятницу губернатор региона Николай Любимов в ходе рабочей встречи с представителями ПАО «Фармимэкс» и ГК «Новартис».
Встреча была посвящена реализации в Рязанской области инвестиционного проекта по созданию на базе ООО «Скопинфарм» нового производства не имеющих аналогов в России современных высокотехнологических препаратов для лечения онкологических заболеваний. В обсуждении вопросов приняли участие президент ПАО «Фармимэкс» Александр Апазов, вице-президент ПАО «Фармимэкс» Инга Нижарадзе, глава управления стратегических альянсов на рынках развивающихся стран «Новартис Фарма АГ» Ялчин Гол, генеральный директор ООО «Новартис Фарма» Наталья Колерова, президент союза ассоциаций и предприятий фармацевтической и медицинской промышленности Юрий Калинин.
Николай Любимов отметил, что регион давно взаимодействует с компанией «Фармимэкс», которая развивает производственный комплекс «Скопинфарм» на территории Скопинского района. Губернатор выразил уверенность, что взаимовыгодное деловое партнерство будет налажено и с корпорацией «Новартис».
"Мы считаем приоритетом привлечение в Рязанскую область инвестиций и высокотехнологичных корпораций — лидеров в своих сферах. Безусловно, это в полной мере относится к вашим компаниям. Мы заинтересованы в развитии местного производства. Рассчитываем на плодотворное сотрудничество в научно-исследовательской области в сфере здравоохранения. Ваш проект очень актуален. Он может стать значимым сегментом медицинского кластера, который формируется в регионе", — сказал Любимов.
Он добавил, что Рязань обладает мощной высокотехнологичной клинической базой, на территории региона расположен ведущий медицинский вуз страны, который является гарантом обеспечения новых производств квалифицированными кадрами. По словам Любимова, в области создана эффективная система поддержки инверторов на всех этапах реализации проекта.
Вице-президент ПАО «Фармимэкс» Инга Нижарадзе отметила, что реализация инвестиционного проекта рассчитана до 2021 года. Общий объем инвестиций превысит 3 миллиарда рублей. По итогам планируется создание более 80 высокотехнологичных рабочих мест.
"Важность проекта заключается в том, что он соответствует Национальной стратегии по борьбе с онкозаболеваниями и будет способствовать развитию импортозамещения и современного производства цитостатических препаратов в стране", — сказала Нижарадзе.
Другие новости региона читайте здесь >>
Последние новости
На призыв Киева отказаться от российского газа отреагировали в Госдуме Политолог: шутка Путина в разговоре с Эрдоганом - не совсем шутка Юлия Скрипаль намерена вернуться в Россию
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поклонская жестко ответила Пушкиной и Родниной940
Шутка Путина на БРИКС и другие события дня28
Прояснилась ситуация с ранением Захарченко36
Трудовые книжки попадут под запрет106
Украинский школьный учебник поразил пользователей Сети467
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Азия
04:50
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Экономика Другое
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
05:34
Россияне увидят историческое затмение
Наука Статьи
02:25
Цымбалюк-Романовская выступила с дерзким заявлением
Шоу-бизнес
00:40
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать
Шоу-бизнес
01:19
Россиян могут лишить права на выезд
Политика Личный счет
03:04
Путин пригласил Трампа в Москву
Политика
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение