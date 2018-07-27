Любимов обозначил приоритеты развития Рязанской области

Встреча была посвящена реализации в Рязанской области инвестиционного проекта по созданию на базе ООО «Скопинфарм» нового производства не имеющих аналогов в России современных высокотехнологических препаратов для лечения онкологических заболеваний. В обсуждении вопросов приняли участие президент ПАО «Фармимэкс» Александр Апазов , вице-президент ПАО «Фармимэкс» Инга Нижарадзе, глава управления стратегических альянсов на рынках развивающихся стран «Новартис Фарма АГ» Ялчин Гол, генеральный директор ООО «Новартис Фарма» Наталья Колерова, президент союза ассоциаций и предприятий фармацевтической и медицинской промышленности Юрий Калинин

Николай Любимов отметил, что регион давно взаимодействует с компанией «Фармимэкс», которая развивает производственный комплекс «Скопинфарм» на территории Скопинского района. Губернатор выразил уверенность, что взаимовыгодное деловое партнерство будет налажено и с корпорацией «Новартис».

"Мы считаем приоритетом привлечение в Рязанскую область инвестиций и высокотехнологичных корпораций — лидеров в своих сферах. Безусловно, это в полной мере относится к вашим компаниям. Мы заинтересованы в развитии местного производства. Рассчитываем на плодотворное сотрудничество в научно-исследовательской области в сфере здравоохранения. Ваш проект очень актуален. Он может стать значимым сегментом медицинского кластера, который формируется в регионе", — сказал Любимов.

Он добавил, что Рязань обладает мощной высокотехнологичной клинической базой, на территории региона расположен ведущий медицинский вуз страны, который является гарантом обеспечения новых производств квалифицированными кадрами. По словам Любимова, в области создана эффективная система поддержки инверторов на всех этапах реализации проекта.

Вице-президент ПАО «Фармимэкс» Инга Нижарадзе отметила, что реализация инвестиционного проекта рассчитана до 2021 года. Общий объем инвестиций превысит 3 миллиарда рублей. По итогам планируется создание более 80 высокотехнологичных рабочих мест.

"Важность проекта заключается в том, что он соответствует Национальной стратегии по борьбе с онкозаболеваниями и будет способствовать развитию импортозамещения и современного производства цитостатических препаратов в стране", — сказала Нижарадзе.

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