Марио Изола: Делать выводы пока рано

Трасса в Венгрии в начале уик-энда всегда пыльная, что приводит к постепенному росту результатов по мере того, как асфальт покрывается от работанной резиной. Но на этот раз на ход тренировок оказал влияние ещё один фактор — с утра трасса быстро нагрелась до очень высокой температуры, а когда небо затянули облака, снова остыла. В Pirelli полагают, что в таких условиях сложно судить о расстановке сил…

Марио Изола, руководитель автогоночного подразделения: «Чрезвычайно большая разница температур, а также обычное изменение состояния трассы по ходу пятничных тренировок, привели к тому, что делать точные выводы на основе сегодняшних результатов достаточно сложно, хотя и ясно, что сражение между топ-командами будет очень плотным.

Чёрный асфальт очень быстро нагревается, что тоже придётся принимать во внимание. Если завтра будет столь же жарко, как сегодня, то в квалификации командам придётся особенно тщательно следить за тем, чтобы к быстрому кругу температура шин оказалась в нужном диапазоне. Учитывая, что обгонять на Хунгароринге очень сложно, поэтому квалификация особенно важна».