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Марио Изола: Делать выводы пока рано
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Марио Изола: Делать выводы пока рано 

F1News.ru 2 часа назад
Фото: F1News.ru
Трасса в Венгрии в начале уик-энда всегда пыльная, что приводит к постепенному росту результатов по мере того, как асфальт покрывается от работанной резиной. Но на этот раз на ход тренировок оказал влияние ещё один фактор — с утра трасса быстро нагрелась до очень высокой температуры, а когда небо затянули облака, снова остыла. В Pirelli полагают, что в таких условиях сложно судить о расстановке сил…
Марио Изола, руководитель автогоночного подразделения: «Чрезвычайно большая разница температур, а также обычное изменение состояния трассы по ходу пятничных тренировок, привели к тому, что делать точные выводы на основе сегодняшних результатов достаточно сложно, хотя и ясно, что сражение между топ-командами будет очень плотным.
Чёрный асфальт очень быстро нагревается, что тоже придётся принимать во внимание. Если завтра будет столь же жарко, как сегодня, то в квалификации командам придётся особенно тщательно следить за тем, чтобы к быстрому кругу температура шин оказалась в нужном диапазоне. Учитывая, что обгонять на Хунгароринге очень сложно, поэтому квалификация особенно важна».
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