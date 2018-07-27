Стихия разгромила Кисловодск и оставила горожан без света

Сильный ливень и шквалистый ветер нанесли 27 июля серьёзный удар по Кисловодску . Жители города обсуждают последствия разгула стихии, делятся видео в местных пабликах в соцсетях.

Для многих разбушевавшаяся непогода стала неожиданностью. Люди жалуются, что никаких предупреждающих сообщений не получали. Другие пишут, что сообщения на мобильный получили, когда город уже был затоплен и разгромлен.

Кисловодчане негодуют по поводу ливнёвых канализаций. Недоумевают, куда делись огромные деньги, выделенные на их обустройство. А также выражают недовольство действиями аварийных служб, до которых невозможно дозвониться, чтобы узнать, когда восстановят электроснабжение. Падающие деревья оборвали провода.

В паблике сообщается также об одном пострадавшем, которого госпитализировали. «По улице Островского, 11 упала на машину верхушка дерева, пострадал человек», — сообщает автор одного из постов.