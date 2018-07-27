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Стихия разгромила Кисловодск и оставила горожан без света
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Стихия разгромила Кисловодск и оставила горожан без света 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Сильный ливень и шквалистый ветер нанесли 27 июля серьёзный удар по Кисловодску. Жители города обсуждают последствия разгула стихии, делятся видео в местных пабликах в соцсетях.
Для многих разбушевавшаяся непогода стала неожиданностью. Люди жалуются, что никаких предупреждающих сообщений не получали. Другие пишут, что сообщения на мобильный получили, когда город уже был затоплен и разгромлен.
Кисловодчане негодуют по поводу ливнёвых канализаций. Недоумевают, куда делись огромные деньги, выделенные на их обустройство. А также выражают недовольство действиями аварийных служб, до которых невозможно дозвониться, чтобы узнать, когда восстановят электроснабжение. Падающие деревья оборвали провода.
В паблике сообщается также об одном пострадавшем, которого госпитализировали. «По улице Островского, 11 упала на машину верхушка дерева, пострадал человек», — сообщает автор одного из постов.
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