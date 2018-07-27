Телеканал «Спас» проведет специальный телемарафон в День Крещения Руси

МОСКВА , 27 июля. / ТАСС /. День Крещения Руси православный телеканал «Спас» отметит телемарафоном, в рамках которого пройдут прямые включения с разных площадок с комментариями экспертов, сообщает в пятницу в пресс-службе канала.

"28 июля в прямом эфире телеканала «Спас» пройдет специальный телемарафон, посвященный 1030-летию Крещения Руси. В течение четырех часов зрителей ждут прямые включения с площадок праздника, а также обсуждения экспертов в студии телеканала", — говорится в сообщении.

С 11 до 15 часов в эфире телеканала зрители увидят прямые включения с главных площадок праздника: впервые под открытым небом на Соборной площади Кремля пройдет божественная литургия, а затем и Крестный ход, который завершится у памятника князю Владимиру.

"В студии телеканала соберутся специальные гости: священнослужители, историки, филологи, общественные деятели, которые обсудят не только исторические факты Крещения Руси, но и расскажут о том, как православную веру несут миссионеры в других странах и на других континентах. Среди гостей — настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира в Новогиреево, протоиерей Алексей Батаногов, режиссер Владимир Хотиненко , историк и филолог Алексей Назаренко и другие", — добавили в пресс-службе.

Телеканал «Спас» начал вещание в 2005 году. 60% эфирного времени отведено общественному вещанию (документалистика, просветительские и образовательные программы), 40% составляет церковная тематика. Значительный объем программ производится в собственной студии, в том числе и в прямом эфире. С мая 2017 года генеральным директором и продюсером канала является российский журналист и телеведущий Борис Корчевников

Праздник Крещения Руси

Князь Владимир (около 960-1015) — князь новгородский (970-988) и киевский (978-1015), при котором произошло Крещение Руси, канонизирован как равноапостольный. Традиционно, согласно летописям, введение в Древней Руси христианства относят к 988 году. 28 июля уже несколько лет в разных странах, где есть православные общины, отмечается День Крещения Руси.