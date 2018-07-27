Валерий Аксенов рассказал, как решить «мусорную» проблему Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ , 27 июл — РИА Новости Крым . За последние четыре года ситуация с уборкой мусора в крымских городах значительно улучшилась, однако вопрос организации вывоза отходов до сих пор остается одним из самых острых. Такое мнение в эфире радиостанции «Спутник в Крыму» высказал замглавы комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Госсовета РК Валерий Аксенов

Замглавы комитета ГС РК по строительству и ЖКХ Валерий Аксенов"По сравнению с тем, что было при Украине , ситуация улучшилась. Но вопрос касается организации вывоза накопленного на мусоросборочных площадках. С моей точки зрения проблема заключается в том, что с каждой площадки нужно вывозить мусор два, а то и три раза (в день — ред.)… Самое главное — закрепить за площадками дворников, которые бы убирали их и создавали чистоту", — считает депутат.

По мнению Аксенова, крымская столица также нуждается в мусоросортировочном заводе и пункте перегрузки строительного мусора. Такая необходимость связана с тем, что ближайший полигон твердых бытовых отходов находится в селе Тургенево Белогорского района.

"Надо подумать о выделении в пределах Симферопольского района площадку, где будет перегрузка строительного мусора, чтобы не тащить «Газель» к полигону в Тургенево", — сказал он.