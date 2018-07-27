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«Киевский патриархат» заявил о покушении на Филарета
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«Киевский патриархат» заявил о покушении на Филарета 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом говорится в журнале заседания синода этой организации от 27 июля.
Происшествие имело место 25 мая. Заштатный епископ Севастьян (Возняк) вместе с сыном пришел вечером в неприемное время и в гражданской одежде к Филарету в его резиденцию. Тем временем Филарет ужинал. Экономка «патриархии» услышала шаги в коридоре и вышла из кухни. Епископ брызнул в нее из баллончика и вместе с сыном покинул резиденцию.
Севастьяна задержали и избрали меру пресечения.
Синод «Киевского патриархата» решил, что если бы под газ попал Филарет, то по причине его возраста это могло привести к тяжелым последствиям «вплоть до смерти».
Таким образом члены «КП» сочли действия Севастьяна покушением и лишили священного сана.
Севастьян был епископом Черниговским и Нежинским, но был освобожден от управления епархией в марте 2008 года по личной просьбе. При этом он самоустранился от руководства епархией задолго до этого, не совершал в ней богослужений и постоянно проживал в Киеве.
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