«Киевский патриархат» заявил о покушении на Филарета

Об этом говорится в журнале заседания синода этой организации от 27 июля.

Происшествие имело место 25 мая. Заштатный епископ Севастьян (Возняк) вместе с сыном пришел вечером в неприемное время и в гражданской одежде к Филарету в его резиденцию. Тем временем Филарет ужинал. Экономка «патриархии» услышала шаги в коридоре и вышла из кухни. Епископ брызнул в нее из баллончика и вместе с сыном покинул резиденцию.

Севастьяна задержали и избрали меру пресечения.

Синод «Киевского патриархата» решил, что если бы под газ попал Филарет, то по причине его возраста это могло привести к тяжелым последствиям «вплоть до смерти».

Таким образом члены «КП» сочли действия Севастьяна покушением и лишили священного сана.

Севастьян был епископом Черниговским и Нежинским, но был освобожден от управления епархией в марте 2008 года по личной просьбе. При этом он самоустранился от руководства епархией задолго до этого, не совершал в ней богослужений и постоянно проживал в Киеве.