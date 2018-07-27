Взять машину в прокат и бросить в любой точке города: в Ростове появится новая услуга 

Клиентам проката автомобилей не придется платить за парковку
В Ростове запустят проект CarSharing. Она предполагает, что человек может взять в прокат автомобиль и оставить его там, где ему будет удобно. При этом клиенту не придется самому платить за бензин, стоянку и парковку.
— Услугами CarSharing пользуются больше миллиона человек в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Краснодаре, Грозном, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Уфе, — сообщили в администрации Ростова. Предполагается, что в Ростове проект стартует с 50 машин.