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Взять машину в прокат и бросить в любой точке города: в Ростове появится новая услуга
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Взять машину в прокат и бросить в любой точке города: в Ростове появится новая услуга 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Клиентам проката автомобилей не придется платить за парковку
В Ростове запустят проект CarSharing. Она предполагает, что человек может взять в прокат автомобиль и оставить его там, где ему будет удобно. При этом клиенту не придется самому платить за бензин, стоянку и парковку.
— Услугами CarSharing пользуются больше миллиона человек в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Краснодаре, Грозном, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Уфе, — сообщили в администрации Ростова. Предполагается, что в Ростове проект стартует с 50 машин.
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