Взять машину в прокат и бросить в любой точке города: в Ростове появится новая услуга

Клиентам проката автомобилей не придется платить за парковку

В Ростове запустят проект CarSharing. Она предполагает, что человек может взять в прокат автомобиль и оставить его там, где ему будет удобно. При этом клиенту не придется самому платить за бензин, стоянку и парковку.