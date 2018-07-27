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Новая услуга «взять машину на прокат» может появиться в Ростове
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Новая услуга «взять машину на прокат» может появиться в Ростове 

Деловое сообщество 39 минут назад
Данный проект, под названием «CarSharing», уже успешно реализован в таких городах России, как Москва, Санкт-Петербург, Самара, Краснодар, Грозный, Екатеринбург, Нижний Новгород, Новосибирск, Уфа.
Теперь машину на прокат можно будет взять и в Южной столице. Старт планируется начать с 50 машин. Возможность и этапы реализации проекта обсудили на совещании под руководством заместителя главы Администрации города по транспорту и дорожному хозяйству Евгения Лебедева.
Как отметил генеральный директор компании «Делимобиль», реализующей проект «CarSharing», Леонид Сысоев, клиенты компании получат ряд преимуществ, среди которых бесплатная стоянка на платных парковках — за клиента заплатит компания, также выдается карта для заправки на заправочных станциях-партнерах. Он также отметил, что клиентами компании стало уже более 1,1 млн человек. Особое внимание при предоставлении услуги компания уделяет вопросу чистоты транспортного средства. После каждой поездки сотрудники отдела контроля качества проводят мониторинг уровня чистоты транспортного средства, мойка и чистка проводятся регулярно.
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