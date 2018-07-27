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В Германии власти выплатят фермеру 773 тысяч евро за находку на его земле
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В Германии власти выплатят фермеру 773 тысяч евро за находку на его земле 

РИА Новости 40 минут назад
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Федеральная земля Германии Гессен должна выплатить по решению суда 773 тысячи евро фермеру, на земле которого археологи нашли бронзовую голову лошади времен Римской империи, сообщает информационный портал Hessenschau.
Сообщается, что археологи обнаружили бронзовую голову лошади, которая является частью конной статуи времен конца 1 века до н. э., на земле фермера из города Ланау в 2009 году. Согласно правовым положениям, владелец земли мог претендовать на половину стоимости находки. Однако стороны не могли договориться о цене. Власти Гессена планировали выплатить фермеру 48 тысяч евро, землевладелец в свою очередь предполагал, что получит большую сумму.
Суд в Городе Лимбург привлек эксперта, который оценил историческую находку в приблизительно 1,6 миллион евро. На основе этого в пятницу суд вынес соответствующее решение. Тем не менее, министерство науки Гессена заявило, что после обоснования постановления суда, земля примет решение о его оспаривании в высшем земельном суде.
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