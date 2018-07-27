Пентагон работает над списком нежелательного для закупки ПО из России и Китая 

ВАШИНГТОН, 27 июля. /ТАСС/. Министерство обороны США разрабатывает список производителей программного обеспечения, которое ведомству не следует закупать или использовать в своих компьютерных системах. Как сообщила в пятницу журналистам заместитель министра обороны США по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд, речь идет прежде всего о продуктах с исходными кодами российского и китайского происхождения.
"Мы хотим убедиться, что мы не покупаем, например, программное обеспечение российского и китайского происхождения, и довольно часто это весьма сложно определить из-за [реализующих его] холдинговых компаний", — приводит ее слова агентство Reuters. Других подробностей она не сообщила.
Ранее государственным органам США запретили использовать продукцию российской компании «Лаборатория Касперского», что закреплено в одном из положений оборонного бюджета США на 2018 год, подписанного президентом Дональдом Трампом. При этом еще в сентябре 2017 года госучреждениям США предписали избавиться от продукции компании, так как, по мнению регуляторов, она представляет угрозу национальной безопасности США.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл решение властей США в отношении «Лаборатории Касперского» политизированным. Российские власти охарактеризовали данные шаги американского правительства как проявление нечестных методов конкурентной борьбы.