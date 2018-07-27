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В Самаре стартовал российско-китайский форум «Волга-Янцзы»
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В Самаре стартовал российско-китайский форум «Волга-Янцзы» 

ТРК Губерния 32 минуты назад
Фото: ТРК Губерния
Торжественное открытие прошло в пятницу, 27 июля, в САТОБ. Межнациональное мероприятие проходит в Самарской области не в первый раз. Еще в 2014 году, по поручению президента России, в рамках молодежного форума ПФО «iВолга» был организован российско-китайский форум «Волга-Янцзы». С тех пор такие встречи стали доброй традицией. В этом году в губернию прибыла делегация, в составе которой — представители пяти провинций и города Чунцин Поднебесной, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области. Всего из Китая в 63 регион приехали 165 человек. «Дружба и взаимное уважение молодежи — залог прочных отношений между нашими странами. Опыт совместной деятельности поможет не только больше узнать друг о друге, но и станет началом новых деловых и культурных контактов», — убежден заместитель полпреда президента РФ в ПФО Игорь Паньшин. Он выступил на открытии российско-китайского форума в Самаре. С приветственным словом к собравшимся обратился и глава региона Дмитрий Азаров: «Мы рады принимать гостей, делиться своей культурой и знаниями. Форум способствует расширению экономических, политических, общественных, научных и образовательных связей между нашими странами». Руководитель области упомянул об обширной и интересной программе форума и пожелал его участникам успешной работы. На церемонии открытия присутствовал и глава китайской делегации — заместитель председателя Цзянсийского провинциального комитета комсомола Ян Чжи. Он даст старт новому этапу развития сотрудничества между районами верхнего и среднего течения рек Янцзы и Волги. Кроме того, стало известно о расширении безвизового режима для туристов между Россией и Китаем. Такое решение было принято по итогам заседания, которое прошло на этой неделе в городе Санья, в китайской провинции Хайнань, пишет "Российская газета". Условия въезда туристов на территорию двух стран будут заметно упрощены. Сейчас путешественники имеют право въезжать по безвизовым спискам в составе групп от 5 до 50 человек на срок до 15 дней. Новое соглашение предусматривает сокращение минимального числа участников группы до 3 человек, а также увеличение безвизового пребывания в стране на 6 суток — до 21 дня.
Фото: твиттер-аккаунт департамента информационной политики администрации губернатора Самарской области
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