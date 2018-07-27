В Самаре дан старт Пятому российско-китайскому молодежному форуму «Волга-Янцзы»

Первый совместный российско-китайский форум прошел в 2014 году по поручению президента России Владимира Путина в рамках молодежной «iВолга». Это стало доброй традицией, которая продолжилась и в 2018 году.

Россия и Китай — страны с богатым историческим и культурным наследием, большим опытом взаимовыгодного сотрудничества. Новый импульс к дальнейшему развитию взаимодействия был получен в последние несколько лет, в том числе благодаря созданию формата «Волга-Янцзы», в рамках которого установились тесные деловые и культурные взаимосвязи между регионами Приволжского федерального округа и провинциями Верхнего, Среднего течения реки Янцзы. В настоящее время в рамках этого формата достигнуты существенные результаты в гуманитарной сфере: заключены десятки договоров о двухсторонних контактах на вузовском уровне, налажены ежегодные академические обмены между университетами, осуществляются совместные исследования, проводятся конференции и семинары, создана Ассоциация вузов «Волга-Янцзы».

Игорь Паньшин обратился с приветствием к участникам форума от имени полномочного представителя президента России в ПФО Михаила Бабича : «Приветствую китайских друзей на российской земле. Уверен, что члены китайской молодежной делегации получат положительные впечатления от поездки в Россию, чему будут способствовать образовательная и культурно-познавательная программы форума. Особое внимание в рамках формата „Волга-Янцзы“ уделяется молодежной тематике. Мы помним слова великого китайского мыслителя Конфуция, который сказал: „Не нужно относиться к молодежи свысока. Может быть, повзрослев, они станут великими людьми“. Дружба и взаимное уважение молодежи — залог прочных отношений между нашими странами. Уверен, что дружеские отношения, которые закладываются у участников форума сейчас, будут поддерживаться и развиваться на протяжении долгих лет».

Участников форума приветствовал глава региона Дмитрий Азаров: «Самарская область не впервые принимает молодых, энергичных представителей Китайской Народной Республики. Я рад, что форум способствует расширению экономических, политических, общественных, научных, образовательных, молодежных связей между нашими странами. У нас есть все для сотрудничества между нашими государствами. У нас есть залог этой дружбы — товарищеские отношения между лидерами наших государств. У наших стран светлое будущее, потому что у нас прекрасная, талантливая, целеустремленная молодежь!»

Глава китайской делегации Ян Чжи в свою очередь выразил удовлетворение возможности закрепить дружеские и деловые связи: «Рад, что мы смогли приехать в такую красивую Россию, такую замечательную пейзажную Самару ! Все — ради нашей дружбы, ради нашего сотрудничества. Желаю, чтобы молодежь наших стран была в одном сердце и в одной душе!»

Во время торжественной церемонии открытия форума на сцене Самарского академического театра оперы и балета выступили лауреаты гран-при международных и всероссийских фестивалей песни и танца, русские народные ансамбли, китайский оркестр традиционных инструментов, китайский молодежный хор и танцевальная команда, а также артист Сычуаньской оперы.

Российско-китайский молодежный форум «Волга-Янцзы» пройдет с 27 июля по 4 августа в рамках молодежного форума ПФО «iВолга-2018».