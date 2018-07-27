Полицейские нашли украденную в Черкесске фигуру Муму

Похищенная часть памятника Тургеневу в Черкесске — фигура Муму — вернулась на свое место. Скульптуру в ходе разыскных мероприятий нашли сотрудники уголовного розыска черкесского ОМВД России

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД , в хищении Муму подозреваются два несовершеннолетних жителя республиканского центра, которые дали признательные показания. Украденную фигуру они сдали в пункт переработки металла в городе Усть-Джегута . По результатам следственных мероприятий в отношении злоумышленников будет принято процессуальное решение.

Напомним, кража скульптуры была совершена 11 июня 2018 года.

Памятник Тургеневу в Черкесске состоит из монумента самого поэта, книжной полки и собачки Муму — персонажа одного из рассказов писателя. Скульптурная композиция была создана петербургским художником Сергеем Прелатом и установлена в сквере в Одесском переулке в декабре 2015 года.