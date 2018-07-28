Совфед завершает весеннюю сессию

МОСКВА , 28 июля. / ТАСС /. Совет Федерации в субботу проведет последнее пленарное заседание весенней парламентской сессии. Сенаторам предстоит рассмотреть более 70 законов, в том числе — об увеличении ставки налога на добавленную стоимость (НДС), налоговом маневре в нефтегазовой сфере, закупке лекарств для лечения редких заболеваний за счет бюджета; об изучении родных языков и утверждении новой памятной даты принятия Крыма в состав Российской империи.

Долгая весенняя сессия

Верхняя палата российского парламента приняла решение продлить работу еще в июне вслед за Государственной думой . Как пояснил тогда спикер Госдумы Вячеслав Володин , это было связано с необходимостью синхронизации работы депутатского корпуса с деятельностью кабинета министров, так как правительство инициировало порядка 50% законопроектов.

В минувший четверг на своей традиционной итоговой пресс-конференции председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко напомнила, что палата с января успела провести 14 пленарных заседаний, субботнее станет 15-м. Всего было рассмотрено и одобрено более 270 федеральных законов, проведено 15 парламентских слушаний, более 50 круглых столов. «В целом, искренне могу оценить весеннюю сессию позитивно», — резюмировала Матвиенко.

Экономический пакет

На последнем заседании Совфед должен закончить работу над целым рядом экономических документов. В первую очередь, в повестке стоит закон, предусматривающий увеличение НДС с 18% до 20%. По подсчетам правительства, такое изменение принесет федеральному бюджету дополнительные 620 млрд рублей в год.

Существующие льготы сохранятся. Речь идет о пониженных ставках НДС в размере 10% для товаров социального назначения: продовольственных товаров (за исключением деликатесных), детских товаров, периодических печатных изданий и книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой, а также лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Нулевые ставки НДС продолжат действовать для внутренних межрегиональных воздушных перевозок.

Этим же законом предусматривается снижение с 1 января 2019 года совокупного тарифа страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 34% до 30% и установление тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд в размере 22%.

Еще одним законом, который сенаторы намериваются утвердить, создаются «специальные административные районы» (САР) на острове Русский ( Приморский край ) и острове Октябрьский ( Калининградская область ). В этих районах будет действовать особый режим для иностранных компаний. Резидентами САР смогут стать лишь зарубежные коммерческие структуры, готовые инвестировать в РФ не менее 50 млн рублей, они получат налоговые льготы и специальный порядок для валютных расчетов.

В повестку также вошел закон, предусматривающий налоговый маневр в нефтяной отрасли, который, по подсчетам правительства, позволит бюджету получить дополнительно 1,3 — 1,6 трлн рублей. Провести маневр планируется в течение шести лет, начиная с 1 января 2019 года. Он подразумевает поэтапное снижение экспортной пошлины на нефть с 30% до нуля от цены нефти, а также сокращение ставок вывозных таможенных пошлин на нефтепродукты параллельно с повышением налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

Лекарства за счет бюджета

В конце весенней сессии Совет Федерации внес в Госдуму законопроект о расширении перечня орфанных (редких) заболеваний, закупка лекарств для лечения которых обеспечивается из федерального бюджета. Речь здесь идет о расширении федеральной программы закупки дорогих медикаментов для борьбы с болезнями, входящими в программу «Семь высокозатратных нозологий».

Теперь в нее планируется включить еще пять наиболее затратных заболеваний: гемолитико-уремический синдром, юношеский артрит с системным началом, мукополисахаридоз трех типов (I, II и VI). Соответственно, обязанность по обеспечению лекарствами для их лечения будет переложена с региональных бюджетов на федеральный, централизованную закупку будет проводить Минздрав

Как отметила Матвиенко на пресс-конференции в четверг, окончательное утверждение этого закона даст основания для Министерства финансов «внести в бюджет 2019 года дополнительно 10 с лишним миллиардов рублей на закупку этих лекарств».

Безвизовый въезд для футбольных болельщиков

Совет Федерации в субботу также рассмотрит вопрос о продлении до 31 декабря 2018 года права безвизового въезда в Россию для иностранцев, посетивших прошедший чемпионат мира по футболу и имеющих персональную карту болельщика (Fan ID). При обсуждении данной инициативы в стенах Госдумы глава комитета нижней палаты по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев указывал на многочисленные просьбы самих гостей чемпионата, выразивших желание вернуться в страну и поближе познакомиться с культурой и российской провинцией.

Среди включенных в повестку заседания Совфеда пунктов — закон, которым устанавливается новая памятная дата России — 19 апреля, День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи (1783 год). Авторами инициативы выступила группа депутатов и сенаторов во главе с Матвиенко.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что присоединение Крыма к Российской империи — «одно из ключевых событий отечественной истории». «Войдя в состав России, наш полуостров превратился в безопасный и процветающий край, получил мощный импульс развития. Так что в событиях 1783 и 2014 годов немало параллелей», — сказал он, имея в виду референдум марта 2014 года, на котором жители полуострова высказались за воссоединение с РФ.

Помимо этого, сенаторы намериваются утвердить закон о родных языках. Согласно тексту, в школах, программа которых включает предмет «Родной язык», его изучение остается обязательным, при этом можно будет выбрать конкретный язык, в том числе русский как родной.

Насыщенная осень

Вновь члены Совета Федерации соберутся уже в сентябре. «Мы уже планируем нашу осеннюю сессию и утвердим план работы», — информировала Матвиенко на пресс-конференции. По ее словам, предстоящая сессия будет «супернасыщенной, потому что именно на это время ложится основная работа по разработке и принятию законопроектов для реализации майских указов президента, реализации государственной программы цифровой экономики». «Здесь очень важно не задержаться на старте, не застояться», — подчеркивала она.