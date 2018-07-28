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Названо число одобренных Совфедом законов за весеннюю сессию
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Названо число одобренных Совфедом законов за весеннюю сессию 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
В весеннюю сессию Совет Федерации утвердил 343 закона, сообщила спикер верхней палаты Валентина Матвиенко.
«Работа проделана большая, итоги можно оценить позитивно. В ходе 15 заседаний, включая сегодняшнее, палатой принято 343 федеральных закона, проведено 15 парламентских слушаний, более 50 круглых столов», — сказала Матвиенко, передает агентство «Москва».
По ее словам, члены Совфеда самостоятельно внесли более 90 законов.
Вице-спикер Совфеда Юрий Воробьев на итоговом заседании попросил сенаторов оставаться на связи во время каникул. «Сейчас начинается отпуск сенаторов. Все мы, коллеги, имеем телефоны, зарегистрированные в системе спецоповещения „Рупор“. Прошу вас иметь эти телефоны всегда при себе, не передавать их помощникам и советникам», — сказал он, передает РИА «Новости».
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