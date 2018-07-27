Силуанов: ФАС сохранит полномочия по регулированию тарифов 

Правительство оставляет право регулировать тарифы крупнейших инфраструктурных монополий за Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Об этом заявил первый вице-премьер, глава Минфина РФ Антон Силуанов.
Впрочем, по его словам, к вопросу о передаче этих полномочий Минэкономразвития правительство может вернуться через полгода.
"Договорились пока урегулировать вопросы коллег, которые написали это обращение в рамках Федеральной антимонопольной службы. И ФАС готова урегулировать эти вопросы", — цитирует РИА Новости чиновника.
Напомним, что в начале июня стало известно, что компании «Транснефть», "Новатэк" и НЛМК обратились с письмом к главе правительства, в котором просили передать полномочия по тарифному регулированию крупнейших инфраструктурных монополий от ФАС в Минэкономразвития. Эта просьба объяснялась тем, что совершенствование системы ценового и тарифного регулирования должно проходить совместно с принятием стратегических решений по развитию соответствующих отраслей экономики. За что как раз и отвечает Минэкономразвития.