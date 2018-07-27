Россияне будут получать госуслуги по сертификатам

Социально ориентированные некоммерческие организации (НКО) смогут оказывать государственные услуги, а россияне получат выбор, где их получать — в частных или муниципальных учреждениях. Пакет законов, благодаря которым НКО получат доступ к бюджету, разработало Правительство и 26 июля внесло в Госдуму

Проектируемые нормы должны вывести сферу оказания государственных услуг на принципиально новый уровень. «Основной задачей законопроекта является повышение качества и доступности оказания государственных и муниципальных услуг в таких сферах, как образование, здравоохранение, социальная защита, занятость населения, физическая культура и спорт», — отмечается в пояснительной записке к правительственному проекту закона.

Всего кабмином было подготовлено два документа. Первый — это проект нового федерального закона «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере». Второй проект вносит изменения в действующее законодательство в связи с принятием нового закона.

Как уточнили в Правительстве, закон о доступе НКО к бюджету является рамочным, то есть он просто вводит в правовое поле механизм привлечения частных организаций к предоставлению гражданам целого ряда услуг. Вместе с тем регионы не обязаны их привлекать — согласно поправкам, это останется на их усмотрение. Региональные и местные власти будут отвечать не за содержание сети учреждений, а за доступность и качество услуг. С учётом этих показателей они и будут принимать решение — привлекать НКО к госзаданию или нет.

Что предлагается

НКО смогут участвовать в конкурсах на оказание социальных госуслуг наравне с бюджетными учреждениями. Для этого внедряются два механизма:

Допуск к конкурсу. Негосударственные организации смогут участвовать в отборе исполнителей госзаказа на оказание социальных услуг наравне с бюджетными учреждениями. Электронный сертификат, который даст право гражданам самостоятельно выбирать, где получить ту или иную услугу за счёт бюджетных средств.

В проекте нового закона также прописаны права потребителей и обязанности исполнителей услуг. Например, отмечается необходимость информирования россиян о видах, объёме, сроках и тарифах на госуслуги. Ещё законопроект регулирует взаимоотношения НКО и потребителей с государственными органами, прописывает меры и порядок контроля за исполнением услуг. Отдельные статьи посвящены порядку формирования и исполнения государственного социального заказа, способам и правилам отбора исполнителей, требованиям к проведению конкурса и другим мерам правового регулирования этой сферы.

Планируется, что в случае принятия закон вступит в силу с января 2019 года. Однако внедрение механизмов, которые в нём прописаны, будет поэтапным. Так, его положения начнут применяться при формировании госзаказа на социальные услуги на 2020 и последующие годы, а проведение конкурсов с участием НКО на электронных площадках — с 2024 года. За это время профильные ведомства должны разработать массив нормативно-правовых актов, необходимых для исполнения закона.

Что за сертификаты?

Традиционный механизм отбора исполнителей госуслуг в России — через госзаказ и проведение конкурса. Его главный недостаток в том, что при этом власти не учитывают мнение непосредственных получателей этих услуг. Относительно свежей альтернативой этому способу стала так называемая целевая потребительская субсидия. Это и есть тот самый принцип «деньги следуют за потребителем»: средства из бюджета направляются потребителям, а они могут потратить их на конкретный набор государственных услуг. Только люди получат не сами деньги, а ваучеры или, как в данном случае, сертификаты, которые они смогут обменять на ту или иную услугу или товар. Поставщики услуги в конце отчётного периода предъявляют полученные сертификаты государственным органам и на этом основании получают оплату за свою работу.

Проект закона предполагает, что объём оказанной по сертификату услуги может превышать установленный стандарт. Если же стоимость такой услуги оказывается выше, чем определено сертификатом, то разницу средств возмещает потребитель.

Целевые потребительские субсидии уже неоднократно были опробованы в разных регионах. Довольно часто их применяют в сфере дошкольного образования. Например, в Арзамасе несколько лет назад таким образом пытались решить проблему нехватки мест в детских садах. Родителям предлагали сертификаты, денежный номинал которых равнялся ежемесячным затратам бюджета на содержание одного ребёнка в муниципальном дошкольном учреждении. Сертификатом арзамасцы могли оплатить услуги няни. Сиделки, участвующие в эксперименте, должны были соответствовать основным требованиям по образованию и состоянию здоровья. Как исполнители услуг, так и потребители участвовали в проекте добровольно. В итоге эксперимент решил несколько проблем: власти смогли малозатратным способом помочь родителям, которые стоят в очереди на место в детском саду, при этом начал расширяться рынок нянь и сиделок.

Есть и другой способ реализации принципа «деньги вслед за потребителем», который подразумевает использование банковских и электронных технологий. В этом случае субсидии переводятся на специальную карту, которой человек может расплатиться за ту или иную госуслугу. Жители столицы уже знакомы с этой технологией — она применяется в виде социальной карты москвича.

Зачем это нужно

С помощью допуска НКО к оказанию государственных услуг за счёт бюджета Правительство надеется убить нескольких зайцев. Во-первых, это обеспечит доступность госуслуг в тех сферах, где таких бюджетных учреждений нет или слишком мало. Во-вторых — повысит качество оказываемых услуг за счёт создания конкурентной атмосферы. «Органы исполнительной власти и сами государственные учреждения ориентированы на сохранение сложившейся бюджетной сети, не заинтересованы в повышении производительности труда и качества услуг, „борьбе за потребителя“, — констатируют в Правительстве.

В то же время люди, которые работают в социально ориентированных НКО, мотивированы, они пришли в эту сферу по собственному выбору и заинтересованы в качестве оказываемых услуг, сказала » Парламентской газете » член Комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко . По её словам, есть масса сфер для привлечения НКО в качестве исполнителей госуслуг: работа с детьми, помощь пожилым людям, социальная адаптация и помощь незащищённым слоям населения и так далее.

Кроме прочего, нововведения позволят впервые сформировать и сделать публичными данные об общем объёме госуслуг, которые государство планирует оказывать населению в том или ином финансовом году.