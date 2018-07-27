В Твери пенсионерка-инвалид через суд вернула почти 600 000 рублей, потраченные на водные фильтры

Тверская пенсионерка обратилась в прокуратуру Московского района Твери за помощью. Она хотела расторгнуть дорогостоящий договор купли-продажи с ООО «ГидроРесурсЭлитСервис».

Прокурор в свою очередь обратился в Центральный районный суд Твери. В ходе рассмотрения дела, 82-летняя пенсионерка пояснила, что при покупке бытового фильтра для воды «Гейзер-Стандарт» ей не была предоставлена полная информация о товаре, его технических характеристиках. Она не читала документов, которые подписывала, потому что ей не предоставили такой возможности. С инструкциями по монтажу и эксплуатации пенсионерку тоже не ознакомили. Кром е того товар не является для нее предметом первой необходимости. С учетом ее возраста, отсутствия специальных знаний, без консультации со специалистами не могла в должной мере свободно и разумно принять правильное решение о необходимости покупки фильтра.

Проверка установила, что женщина заключила с фирмой 9 договоров купли-продажи общей стоимостью 597 600 рублей. Прокурор потребовал возместить ей эту сумму, компенсировать моральный вред 15 000 рублей, и взыскать с ответчика штраф в соответствии со ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей».

Суд счел, что предложение о продаже водоочистителя исходило от продавца, который путем соответствующего поведения вошел в доверие к покупателю воспользовавшись этим, оказал определенное давление на волеизъявление покупателя.

Суд удовлетворил требование прокурора полностью. ООО «ГидроРесурсЭлитСервис» должен выплатить пенсионерке 597600 рублей, в счет компенсации морального вреда 2000 рублей, и штраф в размере 299800 рублей, — всего 899400 рублей.