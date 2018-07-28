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Орловский СКР рассказал, почему не уплыл «кораблик»
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Орловский СКР рассказал, почему не уплыл «кораблик» 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
СУ СК России по Орловской области продолжается расследование уголовного дела по факту ненадлежащего использования помещения пристройки к торговому центру «Атолл». Так называемый кораблик представляет опасность.
История с пристройкой началась в 2013 году. 5 мая ЗАО «Барк» (ТЦ «Водолей») подало в суд иск об устранении препятствий в пользовании имуществом. Пристройка к «Атоллу» — «кораблик» — была признана незаконной. Согласно результатам экспертизы, сооружение представляет опасность для жизни и здоровья людей. Арбитражный суд решил снести «кораблик» и даже возложил эту обязанность на «Барк» с последующим взыскание расходов с «Золотого Региона». Однако избавиться от «кораблика» не удалось.
ООО «Золотой регион» пристройку и земельный участок продало индивидуальному предпринимателю, который, после совершенной сделки, передал здание в аренду ТЦ «Атолл» для осуществления розничной торговли.
Приняты меры, направленные на прекращение эксплуатации здания пристройки, сообщает пресс-служба СУ СК России по Орловской области.
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