Американцы признали ГЛОНАСС единственной полноценной системой навигации

Американское агентство Bloomberg опубликовало аналитическую статью об основных системах навигации. Журналисты особенно выделили три системы — используемую Евросоюзом Galileo, российскую ГЛОНАСС и китайскую BDS.

Авторы заключили, что американская Microsemi часто сбоит и «разваливается» при неполадках. Досталось и системе GPS, искажающей данные.

Отмечается, что только российская ГЛОНАСС предусматривает глобальное покрытие. По мнению американцев, это единственная система, способная полноценно действовать на всем покрытии земного шара.