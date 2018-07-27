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Американцы признали ГЛОНАСС единственной полноценной системой навигации
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Американцы признали ГЛОНАСС единственной полноценной системой навигации 

Пятый канал 58 минут назад
Фото: Пятый канал
Американское агентство Bloomberg опубликовало аналитическую статью об основных системах навигации. Журналисты особенно выделили три системы — используемую Евросоюзом Galileo, российскую ГЛОНАСС и китайскую BDS.
Авторы заключили, что американская Microsemi часто сбоит и «разваливается» при неполадках. Досталось и системе GPS, искажающей данные.
Отмечается, что только российская ГЛОНАСС предусматривает глобальное покрытие. По мнению американцев, это единственная система, способная полноценно действовать на всем покрытии земного шара.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что на Кубе построят станцию ГЛОНАСС.
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