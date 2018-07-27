Американцы признали ГЛОНАСС единственной полноценной системой навигации 

Американское агентство Bloomberg опубликовало аналитическую статью об основных системах навигации. Журналисты особенно выделили три системы — используемую Евросоюзом Galileo, российскую ГЛОНАСС и китайскую BDS.
Авторы заключили, что американская Microsemi часто сбоит и «разваливается» при неполадках. Досталось и системе GPS, искажающей данные.
Отмечается, что только российская ГЛОНАСС предусматривает глобальное покрытие. По мнению американцев, это единственная система, способная полноценно действовать на всем покрытии земного шара.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что на Кубе построят станцию ГЛОНАСС.