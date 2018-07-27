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Бортник: Крестный ход свидетельствует о проигрыше власти
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Бортник: Крестный ход свидетельствует о проигрыше власти 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Сегодня в эфире «112» Украина смотрели Крестный Ход. Некоторые выводы:
1. Людей очень много — от 70-80 тысяч и больше — ни одна гуманитарная инициатива не способна собрать сегодня больше в стране — УПЦ в очередной раз демонстрирует высокую способность мобилизовать верующих;
2. Чем больше власть будет вмешиваться в религиозные дела, тем больше будут Крестные Ходы. На Молебен пошли даже те, кто на них никогда не ходил;
3. Власть второй раз (после Дня Победы) проиграла на гуманитарном фронте. И вопрос даже не в Томосе или давлении на УПЦ, а в позиционировании против верующих самой большой конфессии на фоне рейтингов крепости слабоалкогольных напитков. Борьба за повестку дня проигрывается, вместе с потерей доверия общества.
4. Вместо того, чтобы возглавить, президент (бывший прихожанин УПЦ) выбрал вариант «объявить себя врагом этой части народа», что ударит по рейтингу;
5. Милиция молодец, когда работает «вчистую» — без провокационных команд, а эпоха «радикалов» близится к концу — деньги кончились и люди устали;
6. Традиционность общества оставляет надежду на обретение национального консенсуса (политического и религиозного), социальную стабилизацию и восстановление суверенитета.
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