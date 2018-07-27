Учебный самолет совершил вынужденную посадку в Ульяновской области

УЛЬЯНОВСК , 27 июля. / ТАСС /. Четырехместный учебный самолет совершил вынужденную посадку на аэродроме в Цильнинском районе Ульяновской области , пострадавших нет. Об этом сообщила в пятницу ТАСС старший помощник Приволжского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Майя Иванова.

"27 июля около 17 часов мск во время учебно-тренировочного полета экипаж воздушного судна «DА-40NG», принадлежащий «Ульяновскому институту гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б. П. Бугаева», выполнил вынужденную посадку в районе села Степное Анненково Цильнинского района Ульяновской области. В результате инцидента пострадавших нет, воздушное судно не повреждено", — сказала собеседница агентства.

Иванова уточнила, что командиром самолета был курсант 4 курса. «По предварительной информации, причиной вынужденной посадки явился рост температуры масла двигателя выше эксплуатационных данных», — отметила она.

По сведениям Ивановой, начальник Приволжского МТУ ВТ Росавиации проводит расследование инцидента. На место происшествия выехала следственная группа из Пензы и Ульяновского линейного отдела МВД России на транспорте.