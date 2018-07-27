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Учебный самолет совершил вынужденную посадку в Ульяновской области
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Учебный самолет совершил вынужденную посадку в Ульяновской области 

ТАСС 59 минут назад
УЛЬЯНОВСК, 27 июля. /ТАСС/. Четырехместный учебный самолет совершил вынужденную посадку на аэродроме в Цильнинском районе Ульяновской области, пострадавших нет. Об этом сообщила в пятницу ТАСС старший помощник Приволжского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Майя Иванова.
"27 июля около 17 часов мск во время учебно-тренировочного полета экипаж воздушного судна «DА-40NG», принадлежащий «Ульяновскому институту гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б. П. Бугаева», выполнил вынужденную посадку в районе села Степное Анненково Цильнинского района Ульяновской области. В результате инцидента пострадавших нет, воздушное судно не повреждено", — сказала собеседница агентства.
Иванова уточнила, что командиром самолета был курсант 4 курса. «По предварительной информации, причиной вынужденной посадки явился рост температуры масла двигателя выше эксплуатационных данных», — отметила она.
По сведениям Ивановой, начальник Приволжского МТУ ВТ Росавиации проводит расследование инцидента. На место происшествия выехала следственная группа из Пензы и Ульяновского линейного отдела МВД России на транспорте.
"Прокуратурой по данному факту организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов. Проверка находится на контроле в Ульяновской транспортной прокуратуре", — уточнила она.
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