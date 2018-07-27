Какие татуировки делают блатные заключенные на лице

Уголовный мир славится целой системой значений наколок, которые заключенные наносят на самые же разнообразные части своего тела.

По тому, какой рисунок нанесен на тело человека и в каком месте он размещен, часто можно определить статус заключенного и даже срок отсидки, статью УК, по которой он попал в места лишения свободы, а также его собственное отношение к уголовному миру — продолжит ли он свою криминальную карьеру или остепенится, выйдя на волю.

Тело как карта

Тюремные наколки наносятся практически на все части тела. На пальцы арестанты колют «перстни», каждый из которых несет особое значение, на плечи — погоны и эполеты, означающие статус заключенного в тюремном мире. Многие «партаки» наносятся на спину и грудь. Есть и такие, которые колют на лице.

На лоб часто наносят различные символы — аббревиатуры, символизирующие отношение заключенного к свободному миру, тюремному начальству и порядкам и пр. Колют тюремные «крылатые фразы»-изречения, смысл которых понимают, как правило, лишь сами заключенные, статьи Уголовного кодекса.

Встречаются на лицах ЗК свастики, пауки, животные, слезы и многое другое.

НЕ БУДИ

Надпись «НЕ БУДИ» колется на веках заключенного. Значение наколки, примерно, «Не трогай меня даже во сне — убью». Говорит она о суровом нраве заключенного и о том, что связываться с ним опасно даже тогда, когда он спит.

Люди, близкие к тюремному миру рассказывают, что наносится такая татуировка особым способом. Глаза — довольно нежная часть организма и для того, чтобы в процессе наколки не проколоть иглой глаз, под веки заключенного загоняется «весло» — алюминиевая ложка. Само-собой, процесс этот не из самых приятных и только одно это говорит о серьезном нраве обладателя такой наколки.

Колючая проволока

Рисунок с изображением колючей проволоки наносится на лбу заключенного. Означает он, как правило, именно то, что и изображено. Носитель такой татуировки как бы оповещает других, что остаток жизни ему предстоит провести «за колючей проволокой» — в стенах тюрьмы.

Колют «колючку» приговоренные к пожизненному заключению. Обладатель такой татуировки не имеет права на условно-досрочное освобождение и встретит свой конец в местах лишения свободы.

Встречаются и вариации. Например — тюремные вышки с солдатами по обеим сторонам лица, а между ними колючая проволока.

Не для блатных

Есть несколько татуировок, которые наносятся на лицо, но никак не относятся к блатным, а, напротив, набиваются т.н. «опущенным», принадлежащим к низшей тюремной касте.

Это вытатуированный синяк под глазом. Такие наколки, а также три точки на лбу, изображение козла и некоторые другие, наносили тем, кто был наказан «опусканием» в низшую касту за серьезные нарушения тюремных законов. Часто владельцы таких наколок, после выхода на свободу пытаются свести позорные рисунки с лица или же чем-то их дополнить, полностью их преобразив. Впрочем, находятся и те, кто не сводит клейма. Как правило это уже пожилые заключенные, считающие, что их дни уже и так сочтены.

Ни у одного блатного вы не найдете на лице татуировку слезы или точки. Слезу колют, как правило, насильно. Носители такого изображения — педофилы и насильники. И отношение к ним в камерах сугубо отрицательное.

Точка же, в зависимости от расположения на лице, имеет разные значения. В районе глаза, шеи или рта обозначает, что её обладатель гомосексуалист. На подбородке её бьют «крысам» — тем, кто крадет у своих сокамерников. А если у человека точка на носу, значит он — стукач.

За границей

Вообще, свои лица российские заключенные стараются держать в порядке, не зарисовывая их лишний раз без необходимости. Чего не скажешь о заключенных других стран.

Особенно популярны татуировки на лице у американских заключенных из Северной и Латинской Америки.

На лицах американских заключенных часто можно увидеть слезы, означающие либо количество убитых заключенным людей — по одному на каждую слезу или же грусть по скончавшимся родственникам. Часто в заграничных тюрьмах изображения бога, Христа, крестов. Также как и в российских тюрьмах там популярна колючая проволока и всевозможные аббревиатуры и надписи.