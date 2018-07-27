В Самаре на антитеррористической комиссии обсудили подготовку школ к 1 сентября 

О мерах, предпринимаемых по обеспечению безопасности в период проведения Дня знаний, рассказал заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) ГУ МВД России по Самарской области Юрий Дмитриев. Весь комплекс профилактических мероприятий к 1 сентября по антитеррористической защищенности образовательных учреждений, объектов инфраструктуры, мест отдыха людей проводится в штатном режиме.
Отдельно участники обсудили вопрос об обеспечении школ всеми необходимыми техническими системами безопасности. Положительную динамику в последнее время показывают все муниципальные районы, кроме трех: Кинель-Черкасского, Богатовского, Шигонского.
Дмитрий Азаров дал поручение индивидуально отработать ситуацию с каждой из территорий, а также пригласить на следующее заседание глав отстающих районов.
Также он поручил министерству образования области в первоочередном порядке предоставить расчеты по дооснащению всех школ тревожными кнопками для скорейшего решения вопросов по финансированию работ. Кроме того, глава региона поручил провести ревизию всех решений антитеррористической комиссии на предмет их исполнения и в течение месяца представить отчет.
Все, что касается безопасности детей, — это задача номер один!" — подчеркнул Дмитрий Азаров, подводя итоги совещания.