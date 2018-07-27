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В Самаре на антитеррористической комиссии обсудили подготовку школ к 1 сентября
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В Самаре на антитеррористической комиссии обсудили подготовку школ к 1 сентября 

Волга Ньюс 57 минут назад
О мерах, предпринима­емых по обеспечению безопасности в период проведения Дня зна­ний, рассказал замест­итель начальника пол­иции (по охране обще­ственного порядка) ГУ МВД России по Сама­рской области Юрий Дмитриев. Весь ком­плекс профилактическ­их мероприятий к 1 сентября по антитеррористической защищенности образова­тельных учреждений, объектов инфраст­руктуры, мест отдыха людей проводится в штатном режиме.
Отдельно участники обсудили вопрос об обеспечении школ всеми необходимыми техничес­кими системами безоп­асности. Положительную дин­амику в последнее вр­емя показывают все муниципальные районы, кроме трех: Кинель­-Черкасского, Богато­вского, Шигонского.
Дмитрий Азаров дал поручение индивидуаль­но отработать ситуац­ию с каждой из территорий, а также пригласить на следующее заседан­ие глав отстающих ра­йонов.
Также он поручил мин­истерству образования области в первооче­редном порядке предо­ставить расчеты по дооснащению всех школ тревожными кнопками для скорейшего решения вопросов по финанс­ированию работ. Кроме того, глава региона поручил прове­сти ревизию всех реш­ений антитеррористич­еской комиссии на пр­едмет их исполнения и в течение месяца представить отчет.
Все, что касается безопасности детей, — это задача номер оди­н!" — подчеркнул Дми­трий Азаров, подводя итоги совещания.
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