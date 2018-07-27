«Новатэк» начал бурить первую скважину Северо-Обского месторождения для «Арктик СПГ 3» 

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Дочернее общество "Новатэка" ООО «Арктик СПГ 3» начало бурить первую скважину на Северо-Обском лицензионном участке, которое станет ресурсной базой для третьего СПГ-проекта компании — «Арктик СПГ 3». Об этом сообщает «Новатэк».
"Мы приступили к бурению первой скважины «Новатэка» в акватории Обской губы на Северо-Обском участке, который отличается значительным геологическим потенциалом и выгодным местоположением с точки зрения логистики. Он расположен ближе к выходу из Обской губы, в северной ее части, что обеспечивает удобный подход судов без необходимости использования подходного канал. Начало разведочного бурения — важный шаг в осуществлении нашего очередного СПГ-проекта «Арктик СПГ 3», который станет новым этапом в реализации стратегии «Новатэка» по наращиванию производства СПГ в российском арктическом регионе", — сказал председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон.