В Севастополе откроют точную копию купели, в которой крестили Князя Владимира

Купель выполнена из цельных кусков мрамора, а собиралась по тем же технологиям, по которым делали мраморные конструкции много веков назад.

По одной из версий, крещение Великого князя Владимира состоялось на берегу Херсонеса Таврического, который находится на территории современного Севастополя

По словам историков, первый обряд массового крещения был проведен здесь. Черное море стало на время большой купелью, где совершив омовение, обратились в веру тысячи людей. Здесь и сегодня можно встретить доказательства тех далеких событий.

В Свято-Владимирском соборе прошла служба. Как рассказали прихожане, храме особая, ни на что непохожая энергетика. Внутри современного сохранились стены древнего храма. Массивные неотесанный камни, до 2 метров в ширину. В центре зала находится купель, которая только заняла свое законное место. Она — как точка отсчета для русской православной церкви , символ мира и истинно христианских ценностей.

Купель выполнена из цельных кусков мрамора, а собиралась по тем же технологиям, по которым делали мраморные конструкции много веков назад. Эта купель точная копия той, в которой князь Владимир принял православие. Завтра, 28 июля, ее торжественно откроют и наполнят святой водой, чтобы посетители храма могли унести с собой.