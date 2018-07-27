Псковские власти рассчитывают получить 300 млн рублей на строительство социального городка

Социальный городок — это уникальное социальное учреждение нового типа, которое принципиально отличается от государственных домов престарелых и возводится на территории России впервые. Согласно проекту, в городке будет образована безбарьерная доступная среда, проживать в нем будут различные группы населения: пенсионеры, многодетные семьи, инвалиды. Проект включает в себя так называемый «детский сад для пенсионеров», куда можно на дневное время привезти пожилого человека, пока его дети или внуки работают. В рамках первого этапа реализации проекта были возведены два жилых корпуса и административное здание, подведены все необходимые инженерные сети, но в настоящее из-за нехватки финансирования реализация проекта приостановлена.

"Порядка 200 млн рублей [в строительство социального городка] уже вложено. Для окончания строительства ввода объекта в эксплуатацию необходимо еще порядка 500 млн рублей. И мы рассчитываем, что в будущем году 300 млн сможем получить в качестве софинансирования из федерального бюджета", — сказал Ведерников.

Как пояснил Топилин, задача заключается в том, чтобы «сделать социальный городок основным мотором для проекта по долговременному уходу, совершенно другой интеграции пожилых людей в общество». «Мы договорились, что в течение короткого периода времени администрация области сформулирует не только то, что касается стройки, а то, что касается еще внутреннего наполнения. Нужно это положить на бумагу и понять, что мы будем делать. Безусловно, федеральный бюджет по возможности окажет эту поддержку, мы будем смотреть с точки зрения готовности объекта, безусловно будем области помогать», — сказал министр.

Он также добавил, что вопрос о создании социального города он вместе с главой региона обсуждал в ходе осмотра этого объекта. «Сегодня, когда были на этом объекте сегодня, мы как раз обсуждали, как не просто стены построить, а как технологию работы этого центра сделать таковым, чтобы людям было удобно, чтобы люди там не просто находились на койках, чтобы могли, там проживая, вести активный образ жизни. Это самая главная задача», — сказал Топилин.